https://ria.ru/20231209/ukraina-1914833237.html

СМИ: украинский конфликт переходит на новый этап

СМИ: украинский конфликт переходит на новый этап - РИА Новости, 09.12.2023

СМИ: украинский конфликт переходит на новый этап

Украинский конфликт переход в следующую фазу, на которой могут начаться новые мирные переговоры, пишет Global Times. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:44

2023-12-09T17:44

2023-12-09T17:44

специальная военная операция на украине

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сша

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валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский конфликт переход в следующую фазу, на которой могут начаться новые мирные переговоры, пишет Global Times."Поскольку новое контрнаступление маловероятно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек последнего, возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров", — говорится в материале.Отмечается, что даже главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковость ситуации, несмотря на попытку совершить контрнаступление. Украина и ее западные партнеры не ожидали такого исхода, что привело к серии стратегических просчетов.При этом разногласия в конгрессе США по вопросу финансирования Украины увеличивают шансы на то, что американская помощь вскоре может полностью иссякнуть, добавил автор статьи."Украинский конфликт <…> наконец-то подает признаки сворачивания спустя почти 22 месяца военных действий", — резюмируется в публикации.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914823380.html

https://ria.ru/20231209/putin-1914809419.html

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в мире, украина, сша, россия, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз