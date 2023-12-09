СМИ: украинский конфликт переходит на новый этап
GT: конфликт на Украине переходит в фазу, на которой возможны переговоры
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский конфликт переход в следующую фазу, на которой могут начаться новые мирные переговоры, пишет Global Times.
"Поскольку новое контрнаступление маловероятно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек последнего, возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров", — говорится в материале.
Отмечается, что даже главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковость ситуации, несмотря на попытку совершить контрнаступление. Украина и ее западные партнеры не ожидали такого исхода, что привело к серии стратегических просчетов.
При этом разногласия в конгрессе США по вопросу финансирования Украины увеличивают шансы на то, что американская помощь вскоре может полностью иссякнуть, добавил автор статьи.
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"Украинский конфликт <…> наконец-то подает признаки сворачивания спустя почти 22 месяца военных действий", — резюмируется в публикации.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.