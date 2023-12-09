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СМИ: украинский конфликт переходит на новый этап - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914833237.html
СМИ: украинский конфликт переходит на новый этап
СМИ: украинский конфликт переходит на новый этап - РИА Новости, 09.12.2023
СМИ: украинский конфликт переходит на новый этап
Украинский конфликт переход в следующую фазу, на которой могут начаться новые мирные переговоры, пишет Global Times. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:44
2023-12-09T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
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валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский конфликт переход в следующую фазу, на которой могут начаться новые мирные переговоры, пишет Global Times."Поскольку новое контрнаступление маловероятно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек последнего, возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров", — говорится в материале.Отмечается, что даже главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковость ситуации, несмотря на попытку совершить контрнаступление. Украина и ее западные партнеры не ожидали такого исхода, что привело к серии стратегических просчетов.При этом разногласия в конгрессе США по вопросу финансирования Украины увеличивают шансы на то, что американская помощь вскоре может полностью иссякнуть, добавил автор статьи.&quot;Украинский конфликт &lt;…&gt; наконец-то подает признаки сворачивания спустя почти 22 месяца военных действий&quot;, — резюмируется в публикации.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914823380.html
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в мире, украина, сша, россия, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
СМИ: украинский конфликт переходит на новый этап

GT: конфликт на Украине переходит в фазу, на которой возможны переговоры

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский конфликт переход в следующую фазу, на которой могут начаться новые мирные переговоры, пишет Global Times.
"Поскольку новое контрнаступление маловероятно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек последнего, возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров", — говорится в материале.
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Отмечается, что даже главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковость ситуации, несмотря на попытку совершить контрнаступление. Украина и ее западные партнеры не ожидали такого исхода, что привело к серии стратегических просчетов.
При этом разногласия в конгрессе США по вопросу финансирования Украины увеличивают шансы на то, что американская помощь вскоре может полностью иссякнуть, добавил автор статьи.
«

"Украинский конфликт <…> наконец-то подает признаки сворачивания спустя почти 22 месяца военных действий", — резюмируется в публикации.

Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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