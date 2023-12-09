СМИ: кошмар Зеленского начитает сбываться
Financial Times: Киев может лишиться финансовой и военной помощи США и ЕС
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Опасения президента Владимира Зеленского о прекращении поддержки со стороны западных союзников могут сбыться, пишет Financial Times.
Отмечается, что в тот момент, когда бывшая советская республика отчаянно нуждается в долгосрочной финансовой и военной поддержке, решимость двух ее самых важных спонсоров оказалась под вопросом.
Автор статьи поясняет, что сенат США отклонил последнюю попытку Белого дома принять закон о финансовой поддержке Украины в размере 60 миллиардов долларов. Вопрос о выделении Еврокомиссией 50 миллиардов евро на поддержку киевского бюджета в течение следующих четырех лет также висит на волоске.
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"Украина больше не является чем-то особенным. Она больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для ЕС, НАТО или Соединенных Штатов", — заявил изданию научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе Джейкоб Киркегаард.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.