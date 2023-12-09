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СМИ: кошмар Зеленского начитает сбываться - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914823380.html
СМИ: кошмар Зеленского начитает сбываться
СМИ: кошмар Зеленского начитает сбываться - РИА Новости, 09.12.2023
СМИ: кошмар Зеленского начитает сбываться
Опасения президента Владимира Зеленского о прекращении поддержки со стороны западных союзников могут сбыться, пишет Financial Times. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:36
2023-12-09T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
алексей данилов
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Опасения президента Владимира Зеленского о прекращении поддержки со стороны западных союзников могут сбыться, пишет Financial Times."Больше всего Киев беспокоит то, что поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, превратилась в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики", — говорится в материале.Отмечается, что в тот момент, когда бывшая советская республика отчаянно нуждается в долгосрочной финансовой и военной поддержке, решимость двух ее самых важных спонсоров оказалась под вопросом.Автор статьи поясняет, что сенат США отклонил последнюю попытку Белого дома принять закон о финансовой поддержке Украины в размере 60 миллиардов долларов. Вопрос о выделении Еврокомиссией 50 миллиардов евро на поддержку киевского бюджета в течение следующих четырех лет также висит на волоске.&quot;Украина больше не является чем-то особенным. Она больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для ЕС, НАТО или Соединенных Штатов&quot;, — заявил изданию научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе Джейкоб Киркегаард.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231209/putin-1914809419.html
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914783625.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, алексей данилов, дмитрий кулеба, евросоюз, еврокомиссия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
СМИ: кошмар Зеленского начитает сбываться

Financial Times: Киев может лишиться финансовой и военной помощи США и ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Опасения президента Владимира Зеленского о прекращении поддержки со стороны западных союзников могут сбыться, пишет Financial Times.
"Больше всего Киев беспокоит то, что поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, превратилась в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики", — говорится в материале.
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Отмечается, что в тот момент, когда бывшая советская республика отчаянно нуждается в долгосрочной финансовой и военной поддержке, решимость двух ее самых важных спонсоров оказалась под вопросом.
Автор статьи поясняет, что сенат США отклонил последнюю попытку Белого дома принять закон о финансовой поддержке Украины в размере 60 миллиардов долларов. Вопрос о выделении Еврокомиссией 50 миллиардов евро на поддержку киевского бюджета в течение следующих четырех лет также висит на волоске.
«

"Украина больше не является чем-то особенным. Она больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для ЕС, НАТО или Соединенных Штатов", — заявил изданию научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе Джейкоб Киркегаард.

Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловДмитрий КулебаЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
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