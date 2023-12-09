https://ria.ru/20231209/ukraina-1914823380.html

СМИ: кошмар Зеленского начитает сбываться

СМИ: кошмар Зеленского начитает сбываться - РИА Новости, 09.12.2023

СМИ: кошмар Зеленского начитает сбываться

Опасения президента Владимира Зеленского о прекращении поддержки со стороны западных союзников могут сбыться, пишет Financial Times. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:36

2023-12-09T16:36

2023-12-09T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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сша

владимир зеленский

алексей данилов

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Опасения президента Владимира Зеленского о прекращении поддержки со стороны западных союзников могут сбыться, пишет Financial Times."Больше всего Киев беспокоит то, что поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, превратилась в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики", — говорится в материале.Отмечается, что в тот момент, когда бывшая советская республика отчаянно нуждается в долгосрочной финансовой и военной поддержке, решимость двух ее самых важных спонсоров оказалась под вопросом.Автор статьи поясняет, что сенат США отклонил последнюю попытку Белого дома принять закон о финансовой поддержке Украины в размере 60 миллиардов долларов. Вопрос о выделении Еврокомиссией 50 миллиардов евро на поддержку киевского бюджета в течение следующих четырех лет также висит на волоске."Украина больше не является чем-то особенным. Она больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для ЕС, НАТО или Соединенных Штатов", — заявил изданию научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе Джейкоб Киркегаард.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231209/putin-1914809419.html

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914783625.html

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