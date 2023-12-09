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В Европарламенте раскрыли страшную правду об Украине - РИА Новости, 09.12.2023
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16:30 09.12.2023 (обновлено: 21:43 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914822317.html
В Европарламенте раскрыли страшную правду об Украине
В Европарламенте раскрыли страшную правду об Украине - РИА Новости, 09.12.2023
В Европарламенте раскрыли страшную правду об Украине
Евросоюз потратил огромные средства в разжигание российско-украинского конфликта, в результате сделав Киев своим заложником, заявил депутат Европарламента от... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:30
2023-12-09T21:43
в мире
украина
киев
джон кирби
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Евросоюз потратил огромные средства в разжигание российско-украинского конфликта, в результате сделав Киев своим заложником, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х."Мы создаем колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя разрушению государства", — написал он.Уоллес добавил, что Евросоюз "влил миллиарды" в провоцирование конфликта. В результате ВСУ потеряли более 200 000 человек, а украинские земли разворовали иностранные компании.В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны объединения, что вряд ли выполнит обещание о предоставлении Киеву миллиона снарядов до марта 2024 года.В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914802760.html
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в мире, украина, киев, джон кирби, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, европарламент, нато
В мире, Украина, Киев, Джон Кирби, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, Европарламент, НАТО
В Европарламенте раскрыли страшную правду об Украине

Депутат ЕП Уоллес: ЕС загнал Киев в колониальную ловушку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Евросоюз потратил огромные средства в разжигание российско-украинского конфликта, в результате сделав Киев своим заложником, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х.
"Мы создаем колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя разрушению государства", — написал он.
Уоллес добавил, что Евросоюз "влил миллиарды" в провоцирование конфликта. В результате ВСУ потеряли более 200 000 человек, а украинские земли разворовали иностранные компании.
В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
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Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны объединения, что вряд ли выполнит обещание о предоставлении Киеву миллиона снарядов до марта 2024 года.

В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
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