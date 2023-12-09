В Европарламенте раскрыли страшную правду об Украине
Депутат ЕП Уоллес: ЕС загнал Киев в колониальную ловушку
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Евросоюз потратил огромные средства в разжигание российско-украинского конфликта, в результате сделав Киев своим заложником, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х.
"Мы создаем колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя разрушению государства", — написал он.
Уоллес добавил, что Евросоюз "влил миллиарды" в провоцирование конфликта. В результате ВСУ потеряли более 200 000 человек, а украинские земли разворовали иностранные компании.
В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны объединения, что вряд ли выполнит обещание о предоставлении Киеву миллиона снарядов до марта 2024 года.
В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.