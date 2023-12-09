Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ
NYT: поддержка Украины висит на волоске из-за действий Байдена
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Боевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Военная поддержка Украины "висит на волоске" из-за действий президента США Джо Байдена, пишет газета New York Times.
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"Президент Байден в прошлом месяце направил запрос в Конгресс о помощи Украине и Израилю, включив в него просьбу о выделении дополнительных денег на обеспечение безопасности на границе с Мексикой, что должно было стать сладкой пилюлей, призванной как разрешить кризис, так и заручиться поддержкой республиканцев", — говорится в публикации.
Однако, этот шаг завел его в тупик, считает автор статьи.
"Вынеся этот вопрос на обсуждение, он спровоцировал правых (республиканцев. — Прим. Ред.) требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе. В результате чего его собственная партия разделилась в мнениях по этому вопросу" — указано в статье.
"Вынеся этот вопрос на обсуждение, он спровоцировал правых (республиканцев. — Прим. Ред.) требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе. В результате чего его собственная партия разделилась в мнениях по этому вопросу" — указано в статье.
По мнению автора, теперь Байдену нужно будет решить, на какие уступки можно пойти для разблокирования помощи Украине и Израилю.
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"Ему придется решить, как далеко можно зайти, уступая требованиям консерваторов", — отмечается в материале.
Автор пришел к выводу, что в сложившейся тупиковой ситуации поддержка Украины висит на волоске.
В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.
Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.
В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.