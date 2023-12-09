https://ria.ru/20231209/ukraina-1914783625.html

Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ

Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023

Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ

Военная поддержка Украины "висит на волоске" из-за действий президента США Джо Байдена, пишет газета New York Times. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:59

2023-12-09T12:59

2023-12-09T13:17

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Военная поддержка Украины "висит на волоске" из-за действий президента США Джо Байдена, пишет газета New York Times."Президент Байден в прошлом месяце направил запрос в Конгресс о помощи Украине и Израилю, включив в него просьбу о выделении дополнительных денег на обеспечение безопасности на границе с Мексикой, что должно было стать сладкой пилюлей, призванной как разрешить кризис, так и заручиться поддержкой республиканцев", — говорится в публикации.Однако, этот шаг завел его в тупик, считает автор статьи."Вынеся этот вопрос на обсуждение, он спровоцировал правых (республиканцев. — Прим. Ред.) требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе. В результате чего его собственная партия разделилась в мнениях по этому вопросу" — указано в статье.По мнению автора, теперь Байдену нужно будет решить, на какие уступки можно пойти для разблокирования помощи Украине и Израилю."Ему придется решить, как далеко можно зайти, уступая требованиям консерваторов", — отмечается в материале. Автор пришел к выводу, что в сложившейся тупиковой ситуации поддержка Украины висит на волоске.В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914772061.html

https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914763751.html

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914759908.html

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