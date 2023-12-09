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Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 09.12.2023 (обновлено: 13:17 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914783625.html
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ
Военная поддержка Украины "висит на волоске" из-за действий президента США Джо Байдена, пишет газета New York Times. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:59
2023-12-09T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джо байден
вооруженные силы украины
киев
россия
джон кирби
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Военная поддержка Украины "висит на волоске" из-за действий президента США Джо Байдена, пишет газета New York Times."Президент Байден в прошлом месяце направил запрос в Конгресс о помощи Украине и Израилю, включив в него просьбу о выделении дополнительных денег на обеспечение безопасности на границе с Мексикой, что должно было стать сладкой пилюлей, призванной как разрешить кризис, так и заручиться поддержкой республиканцев", — говорится в публикации.Однако, этот шаг завел его в тупик, считает автор статьи."Вынеся этот вопрос на обсуждение, он спровоцировал правых (республиканцев. — Прим. Ред.) требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе. В результате чего его собственная партия разделилась в мнениях по этому вопросу" — указано в статье.По мнению автора, теперь Байдену нужно будет решить, на какие уступки можно пойти для разблокирования помощи Украине и Израилю."Ему придется решить, как далеко можно зайти, уступая требованиям консерваторов", — отмечается в материале. Автор пришел к выводу, что в сложившейся тупиковой ситуации поддержка Украины висит на волоске.В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914772061.html
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914763751.html
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в мире, украина, джо байден, вооруженные силы украины, киев, россия, джон кирби, израиль, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Джон Кирби, Израиль, Йенс Столтенберг, НАТО
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ

NYT: поддержка Украины висит на волоске из-за действий Байдена

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Боевая работа РСЗО Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Военная поддержка Украины "висит на волоске" из-за действий президента США Джо Байдена, пишет газета New York Times.
«
"Президент Байден в прошлом месяце направил запрос в Конгресс о помощи Украине и Израилю, включив в него просьбу о выделении дополнительных денег на обеспечение безопасности на границе с Мексикой, что должно было стать сладкой пилюлей, призванной как разрешить кризис, так и заручиться поддержкой республиканцев", — говорится в публикации.
Однако, этот шаг завел его в тупик, считает автор статьи.

"Вынеся этот вопрос на обсуждение, он спровоцировал правых (республиканцев. — Прим. Ред.) требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе. В результате чего его собственная партия разделилась в мнениях по этому вопросу" — указано в статье.
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По мнению автора, теперь Байдену нужно будет решить, на какие уступки можно пойти для разблокирования помощи Украине и Израилю.
«
"Ему придется решить, как далеко можно зайти, уступая требованиям консерваторов", — отмечается в материале.
Автор пришел к выводу, что в сложившейся тупиковой ситуации поддержка Украины висит на волоске.
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В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.

Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.
В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденВооруженные силы УкраиныКиевРоссияДжон КирбиИзраильЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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