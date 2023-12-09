Рейтинг@Mail.ru
Сеть "Ёбидоёби" отвергла обвинения УФАС в использовании непристойностей - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/ufas-1914785900.html
Сеть "Ёбидоёби" отвергла обвинения УФАС в использовании непристойностей
Сеть "Ёбидоёби" отвергла обвинения УФАС в использовании непристойностей - РИА Новости, 09.12.2023
Сеть "Ёбидоёби" отвергла обвинения УФАС в использовании непристойностей
Сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" не согласна с обвинениями Приморского УФАС и не считает, что ее реклама является оскорбительной и непристойной, сообщили... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:12
2023-12-09T13:12
общество
россия
артёмовский городской округ
уфас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864297608_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d8e3078544617be7d71912ab9f4b45ae.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" не согласна с обвинениями Приморского УФАС и не считает, что ее реклама является оскорбительной и непристойной, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети. Приморское УФАС России возбудило дело в отношении сети доставки суши и роллов "Ёбидоёби" из-за использования непристойного, по оценке управления, слова в наружной рекламе в Артеме, сообщило ведомство в четверг. Отмечается, что в управление поступило заявление администрации Артемовского городского округа по поводу наружной рекламы фирмы, размещенной рядом с остановкой автобусов. Реклама содержит надпись: "В пятницу начинай с Куни Ли!". По мнению заявителя, этот текст является оскорбительным и непристойным. В УФАС отметили, что он может нарушать требования ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе". "Ёбидоёби" не согласна с обвинениями УФАС. Сеть доставки суши и роллов придерживается законов и норм, включая стандарты рекламы", - сообщили в пресс-службе компании. "Согласно ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе", в рекламных материалах не допускается использование оскорбительных и непристойных образов. Слово "Куни Ли" не является образом, поэтому оно не может быть непристойным или оскорбительным. Более того, УФАС не устанавливает фактическое значение данного слова и указывает на ассоциативное восприятие. Такой подход не является законным в силу его необъективности", - заявили в пресс-службе. В начале апреля красноярский арбитражный суд обязал "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания тогда утверждала, что название - это транслитерация японской фразы "День недели - суббота". В начале мая "Ёбидоёби" подала апелляцию на решение суда о смене названия.
https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html
россия
артёмовский городской округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864297608_246:0:1057:608_1920x0_80_0_0_7dfa053ec89531e40c44ec3f457e9b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, артёмовский городской округ, уфас
Общество, Россия, Артёмовский городской округ, УФАС
Сеть "Ёбидоёби" отвергла обвинения УФАС в использовании непристойностей

"Ёбидоёби" заявила, что ее реклама не является оскорбительной и непристойной

© Фото : ЁбидоёбиСеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби"
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : Ёбидоёби
Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" не согласна с обвинениями Приморского УФАС и не считает, что ее реклама является оскорбительной и непристойной, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети.
Приморское УФАС России возбудило дело в отношении сети доставки суши и роллов "Ёбидоёби" из-за использования непристойного, по оценке управления, слова в наружной рекламе в Артеме, сообщило ведомство в четверг. Отмечается, что в управление поступило заявление администрации Артемовского городского округа по поводу наружной рекламы фирмы, размещенной рядом с остановкой автобусов. Реклама содержит надпись: "В пятницу начинай с Куни Ли!". По мнению заявителя, этот текст является оскорбительным и непристойным. В УФАС отметили, что он может нарушать требования ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе".
«
"Ёбидоёби" не согласна с обвинениями УФАС. Сеть доставки суши и роллов придерживается законов и норм, включая стандарты рекламы", - сообщили в пресс-службе компании.
"Согласно ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе", в рекламных материалах не допускается использование оскорбительных и непристойных образов. Слово "Куни Ли" не является образом, поэтому оно не может быть непристойным или оскорбительным. Более того, УФАС не устанавливает фактическое значение данного слова и указывает на ассоциативное восприятие. Такой подход не является законным в силу его необъективности", - заявили в пресс-службе.
В начале апреля красноярский арбитражный суд обязал "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания тогда утверждала, что название - это транслитерация японской фразы "День недели - суббота". В начале мая "Ёбидоёби" подала апелляцию на решение суда о смене названия.
Роллы и суши - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
В Екатеринбурге приостановили доставку "Ёбидоёби" из-за массовых отравлений
9 июня, 20:58
 
ОбществоРоссияАртёмовский городской округУФАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала