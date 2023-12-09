https://ria.ru/20231209/ufas-1914785900.html

Сеть "Ёбидоёби" отвергла обвинения УФАС в использовании непристойностей

Сеть "Ёбидоёби" отвергла обвинения УФАС в использовании непристойностей - РИА Новости, 09.12.2023

Сеть "Ёбидоёби" отвергла обвинения УФАС в использовании непристойностей

Сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" не согласна с обвинениями Приморского УФАС и не считает, что ее реклама является оскорбительной и непристойной, сообщили... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:12

2023-12-09T13:12

2023-12-09T13:12

общество

россия

артёмовский городской округ

уфас

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" не согласна с обвинениями Приморского УФАС и не считает, что ее реклама является оскорбительной и непристойной, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети. Приморское УФАС России возбудило дело в отношении сети доставки суши и роллов "Ёбидоёби" из-за использования непристойного, по оценке управления, слова в наружной рекламе в Артеме, сообщило ведомство в четверг. Отмечается, что в управление поступило заявление администрации Артемовского городского округа по поводу наружной рекламы фирмы, размещенной рядом с остановкой автобусов. Реклама содержит надпись: "В пятницу начинай с Куни Ли!". По мнению заявителя, этот текст является оскорбительным и непристойным. В УФАС отметили, что он может нарушать требования ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе". "Ёбидоёби" не согласна с обвинениями УФАС. Сеть доставки суши и роллов придерживается законов и норм, включая стандарты рекламы", - сообщили в пресс-службе компании. "Согласно ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе", в рекламных материалах не допускается использование оскорбительных и непристойных образов. Слово "Куни Ли" не является образом, поэтому оно не может быть непристойным или оскорбительным. Более того, УФАС не устанавливает фактическое значение данного слова и указывает на ассоциативное восприятие. Такой подход не является законным в силу его необъективности", - заявили в пресс-службе. В начале апреля красноярский арбитражный суд обязал "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания тогда утверждала, что название - это транслитерация японской фразы "День недели - суббота". В начале мая "Ёбидоёби" подала апелляцию на решение суда о смене названия.

https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html

россия

артёмовский городской округ

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общество, россия, артёмовский городской округ, уфас