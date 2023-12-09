https://ria.ru/20231209/torgovlya-1914755367.html

Эксперты рассказали о снижении объемов торговли с недружественными странами

Эксперты рассказали о снижении объемов торговли с недружественными странами - РИА Новости, 09.12.2023

Эксперты рассказали о снижении объемов торговли с недружественными странами

Объемы международной торговли России с недружественными странами к 2030 году снизятся в пять раз, говорится в прогнозе Центра стратегических разработок, который РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T07:43

2023-12-09T07:43

2023-12-09T07:43

экономика

китай

турция

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Объемы международной торговли России с недружественными странами к 2030 году снизятся в пять раз, говорится в прогнозе Центра стратегических разработок, который есть в распоряжении РИА Новости. ЦСР провел анализ динамики международной торговли за несколько лет и спрогнозировал международные грузопотоки до 2030 года по направлениям, странам и номенклатурам грузов. Отмечается, что период 2021-2023 годов, в течение которого российская экономика пребывает под санкционным давлением, можно охарактеризовать как турбулентный. Произошли значительные изменения в направлениях международной торговли, что обусловлено резким снижением доли грузопотоков, приходящихся на "санкционные страны". Однако несмотря на это, по мнению первого заместителя генерального директора ЦСР Татьяны Горовой, "санкционное давление привело к качественной и комплексной переоценке внешнеэкономических приоритетов страны". "Если по итогам 2021 года экспорт в недружественные страны составлял 55% от общего объема, а импорт – 26%, то к концу текущего года прогнозируется 16% и 7% соответственно. Ожидается, что в перспективе до 2030 года объемы международной торговли с указанными странами снизятся пятикратно", – говорится в прогнозе. Восточный поворот При этом наблюдается рост экспорта на восточном направлении с Китаем и в другие страны Азии, а также по маршрутам международного транспортного коридора "Север – Юг" и Азово-Черноморского бассейна за счет более интенсивной торговли с Турцией и государствами Ближнего Востока, отмечают в ЦСР. Так, по оценкам экспертов, с 2022 года объем экспорта в Индию вырос почти в 3,5 раза, в Азербайджан – на 27%, в Китай – на 15% и настолько же в Турцию, а также в Иран – на 7%. Аналогичная ситуация в импорте: из Китая он увеличился на 35%, из Юго-Восточной Азии – на 26%, из Турции – на 17%. Отмечается, что активное использование маршрутов международного транспортного коридора "Север - Юг" будет обусловлено инфраструктурными ограничениями Восточного полигона железных дорог и морских портов Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов. Сырьевая структура Структура же экспортной торговли в 2021-2030 годах не претерпевает существенных изменений, наибольшую долю по-прежнему составляют нефть (около 21%), уголь (21%), газ (19%) и нефтепродукты (около 13%), говорится в прогнозе. В структуре импорта в указанный период наибольшая доля будет приходиться на минеральные продукты и уголь (21%), при этом будет наблюдаться рост импорта угля и увеличение его доли в общем объеме перевозок на 4% к уровню 2021 года. В то же время снизится импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (на 3% в сравнении с 2021 годом), что можно охарактеризовать как повышение продовольственной безопасности России, также отмечается в прогнозе. Переориентация на восток будет стимулировать увеличение средней дальности перевозок и грузооборота на железной дороге, прогнозируют в ЦСР. В части морского транспорта до 2030 года ожидается снижение общего и контейнерного грузопотока с постепенным восстановлением к 2035 году в Северо-Западном направлении, рост экспортно-импортных перевозок, включая мультимодальные контейнерные перевозки, в Дальневосточном бассейне. Также эксперты ожидают увеличение экспортных перевозок в Азово-Черноморском бассейне.

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914754924.html

https://ria.ru/20231206/usiliya-1914229103.html

китай

турция

россия

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экономика, китай, турция, россия, санкции в отношении россии