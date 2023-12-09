https://ria.ru/20231209/stavropole-1914778413.html

На Ставрополье построят оросительную систему на 900 гектаров

На Ставрополье построят оросительную систему на 900 гектаров - РИА Новости, 09.12.2023

На Ставрополье построят оросительную систему на 900 гектаров

Правительство Ставропольского края и крупное семеноводческое предприятие заключили соглашение об увеличении мелиоративных площадей в регионе, сообщает... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:24

2023-12-09T12:24

2023-12-09T12:24

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914778896_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_18bae04e5da6f5b120653070a26dee1e.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство Ставропольского края и крупное семеноводческое предприятие заключили соглашение об увеличении мелиоративных площадей в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства. Документ был подписан губернатором края Владимиром Владимировым и гендиректором предприятия Андреем Журенковым в рамках деловой программы Дня Ставропольского края на выставке "Россия" на ВДНХ.​ В рамках соглашения предусматривается увеличение мелиоративных площадей в регионе. В 2024 году предприятие намерено реализовать инвестиционный проект, связанный со строительством оросительной системы площадью свыше 900 гектаров. Стоимость проекта оценивается в 280 миллионов рублей. Это поможет увеличить выращивание в регионе сахарной свеклы, пшеницы, кукурузы и рапса на семена. "Развитие мелиоративного комплекса – приоритетная задача для нашего региона, где растениеводство критически зависит от влаги. В данном случае мы решаем две задачи: увеличиваем орошаемые площади и даем стимул развитию семеноводства, имеющего сегодня принципиальное значение для обеспечения продовольственной безопасности страны", - приводятся в сообщении слова Владимирова. По данным пресс-службы, площадь фактического орошения на Ставрополье составляет почти 83 тысячи гектаров. С 2014 года в рамках госпрограмм поддержки развития мелиоративного комплекса РФ построено и реконструировано 54 тысяч гектаров орошения. До конца 2024 года в регионе планируется увеличить площадь фактического орошения до 100 тысяч гектаров.

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ставропольский край, владимир владимиров, выставка-форум "россия"