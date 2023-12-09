https://ria.ru/20231209/stavropole-1914778413.html
На Ставрополье построят оросительную систему на 900 гектаров
На Ставрополье построят оросительную систему на 900 гектаров - РИА Новости, 09.12.2023
На Ставрополье построят оросительную систему на 900 гектаров
Правительство Ставропольского края и крупное семеноводческое предприятие заключили соглашение об увеличении мелиоративных площадей в регионе, сообщает... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:24
2023-12-09T12:24
2023-12-09T12:24
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство Ставропольского края и крупное семеноводческое предприятие заключили соглашение об увеличении мелиоративных площадей в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства. Документ был подписан губернатором края Владимиром Владимировым и гендиректором предприятия Андреем Журенковым в рамках деловой программы Дня Ставропольского края на выставке "Россия" на ВДНХ. В рамках соглашения предусматривается увеличение мелиоративных площадей в регионе. В 2024 году предприятие намерено реализовать инвестиционный проект, связанный со строительством оросительной системы площадью свыше 900 гектаров. Стоимость проекта оценивается в 280 миллионов рублей. Это поможет увеличить выращивание в регионе сахарной свеклы, пшеницы, кукурузы и рапса на семена. "Развитие мелиоративного комплекса – приоритетная задача для нашего региона, где растениеводство критически зависит от влаги. В данном случае мы решаем две задачи: увеличиваем орошаемые площади и даем стимул развитию семеноводства, имеющего сегодня принципиальное значение для обеспечения продовольственной безопасности страны", - приводятся в сообщении слова Владимирова. По данным пресс-службы, площадь фактического орошения на Ставрополье составляет почти 83 тысячи гектаров. С 2014 года в рамках госпрограмм поддержки развития мелиоративного комплекса РФ построено и реконструировано 54 тысяч гектаров орошения. До конца 2024 года в регионе планируется увеличить площадь фактического орошения до 100 тысяч гектаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, выставка-форум "россия"
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство Ставропольского края и крупное семеноводческое предприятие заключили соглашение об увеличении мелиоративных площадей в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Документ был подписан губернатором края Владимиром Владимировым
и гендиректором предприятия Андреем Журенковым в рамках деловой программы Дня Ставропольского края на выставке "Россия" на ВДНХ.
В рамках соглашения предусматривается увеличение мелиоративных площадей в регионе. В 2024 году предприятие намерено реализовать инвестиционный проект, связанный со строительством оросительной системы площадью свыше 900 гектаров. Стоимость проекта оценивается в 280 миллионов рублей. Это поможет увеличить выращивание в регионе сахарной свеклы, пшеницы, кукурузы и рапса на семена.
«
"Развитие мелиоративного комплекса – приоритетная задача для нашего региона, где растениеводство критически зависит от влаги. В данном случае мы решаем две задачи: увеличиваем орошаемые площади и даем стимул развитию семеноводства, имеющего сегодня принципиальное значение для обеспечения продовольственной безопасности страны", - приводятся в сообщении слова Владимирова.
По данным пресс-службы, площадь фактического орошения на Ставрополье составляет почти 83 тысячи гектаров. С 2014 года в рамках госпрограмм поддержки развития мелиоративного комплекса РФ
построено и реконструировано 54 тысяч гектаров орошения. До конца 2024 года в регионе планируется увеличить площадь фактического орошения до 100 тысяч гектаров.