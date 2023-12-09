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США осудили обстрел посольства в Ираке
США осудили обстрел посольства в Ираке - РИА Новости, 09.12.2023
США осудили обстрел посольства в Ираке
США решительно осуждают обстрел своего посольства в Багдаде, призывают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T00:33
2023-12-09T00:33
2023-12-09T11:42
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США решительно осуждают обстрел своего посольства в Багдаде, призывают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности, говорится в сообщении госдепартамента. В распространенном заявлении ведомства говорится, что США "решительно осуждают" ракетные обстрелы. "Мы призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в этих атаках и привлечь их к ответственности", - сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Рано утром в пятницу ракетной атаке подверглась особо охраняемая "зеленая зона" в центре Багдада, удар был нацелен по посольству США в этом районе. В результате атаки, по информации американской дипмиссии, никто не пострадал. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани назвал нападение терактом, отметив, что оно неприемлемо вне зависимости от повода, и приказав найти виновных в обстреле и привлечь их к ответственности.
https://radiosputnik.ru/20231208/irak-1914578225.html
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в мире, сша, багдад (город), ирак
В мире, США, Багдад (город), Ирак
США осудили обстрел посольства в Ираке
Госдеп США призвал Ирак наказать виновных в обстреле посольства в Багдаде