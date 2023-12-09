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США осудили обстрел посольства в Ираке - РИА Новости, 09.12.2023
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00:33 09.12.2023 (обновлено: 11:42 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/ssha-1914741406.html
США осудили обстрел посольства в Ираке
США осудили обстрел посольства в Ираке - РИА Новости, 09.12.2023
США осудили обстрел посольства в Ираке
США решительно осуждают обстрел своего посольства в Багдаде, призывают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T00:33
2023-12-09T11:42
в мире
сша
багдад (город)
ирак
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США решительно осуждают обстрел своего посольства в Багдаде, призывают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности, говорится в сообщении госдепартамента. В распространенном заявлении ведомства говорится, что США "решительно осуждают" ракетные обстрелы. "Мы призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в этих атаках и привлечь их к ответственности", - сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Рано утром в пятницу ракетной атаке подверглась особо охраняемая "зеленая зона" в центре Багдада, удар был нацелен по посольству США в этом районе. В результате атаки, по информации американской дипмиссии, никто не пострадал. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани назвал нападение терактом, отметив, что оно неприемлемо вне зависимости от повода, и приказав найти виновных в обстреле и привлечь их к ответственности.
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в мире, сша, багдад (город), ирак
В мире, США, Багдад (город), Ирак
США осудили обстрел посольства в Ираке

Госдеп США призвал Ирак наказать виновных в обстреле посольства в Багдаде

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США решительно осуждают обстрел своего посольства в Багдаде, призывают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности, говорится в сообщении госдепартамента.
В распространенном заявлении ведомства говорится, что США "решительно осуждают" ракетные обстрелы.
"Мы призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в этих атаках и привлечь их к ответственности", - сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Рано утром в пятницу ракетной атаке подверглась особо охраняемая "зеленая зона" в центре Багдада, удар был нацелен по посольству США в этом районе. В результате атаки, по информации американской дипмиссии, никто не пострадал. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани назвал нападение терактом, отметив, что оно неприемлемо вне зависимости от повода, и приказав найти виновных в обстреле и привлечь их к ответственности.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
СМИ узнали подробности атаки на посольство США в Ираке
Вчера, 12:49
 
В миреСШАБагдад (город)Ирак
 
 
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