https://ria.ru/20231209/ssha-1914741406.html

США осудили обстрел посольства в Ираке

США осудили обстрел посольства в Ираке - РИА Новости, 09.12.2023

США осудили обстрел посольства в Ираке

США решительно осуждают обстрел своего посольства в Багдаде, призывают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T00:33

2023-12-09T00:33

2023-12-09T11:42

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США решительно осуждают обстрел своего посольства в Багдаде, призывают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности, говорится в сообщении госдепартамента. В распространенном заявлении ведомства говорится, что США "решительно осуждают" ракетные обстрелы. "Мы призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в этих атаках и привлечь их к ответственности", - сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Рано утром в пятницу ракетной атаке подверглась особо охраняемая "зеленая зона" в центре Багдада, удар был нацелен по посольству США в этом районе. В результате атаки, по информации американской дипмиссии, никто не пострадал. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани назвал нападение терактом, отметив, что оно неприемлемо вне зависимости от повода, и приказав найти виновных в обстреле и привлечь их к ответственности.

https://radiosputnik.ru/20231208/irak-1914578225.html

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