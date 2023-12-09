https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914860996.html

Спецоперация, 9 декабря: ВС России атаковали места производства боеприпасов

Спецоперация, 9 декабря: ВС России атаковали места производства боеприпасов - РИА Новости, 09.12.2023

Спецоперация, 9 декабря: ВС России атаковали места производства боеприпасов

О ходе спецоперации, воровстве солдат ВСУ и уничтожении "Бабы Яги" — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T21:41

2023-12-09T21:41

2023-12-09T23:20

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

россия

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, воровстве солдат ВСУ и уничтожении "Бабы Яги" — в материале РИА Новости.Уничтожение "Бабы Яги"Оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил под Артемовском украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга" при помощи дрона-разведчика, сообщили РИА Новости в Минобороны.ВСУ ранее начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин, среди военнослужащих их называют "Баба Яга". Так, возвращаясь после проведения воздушной разведки, оператор российского квадрокоптера заметил в воздухе ударный гексакоптер типа "Баба Яга", который летел в расположение подразделений украинских войск после сброса мин. Эвакуационная группа российских десантников нашла этот коптер и доставила его к себе для изучения. Группировка "Юг" отражает атаки штурмовиков ВСУПодразделения группировки войск "Юг" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп бригад украинской армии и нанесли поражение живой силе противника в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.По его словам, российские военнослужащие уничтожили две бронемашины, пикап, три автомобиля и 120-миллиметровый миномет украинских войск, а также поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Кроме того, средства ПВО сбили беспилотники противника в районах населенных пунктов Старомихайловка, Спорное, Тополевка в ДНР.Солдаты ВСУ обворовывают херсонцевУкраинские военные открыто грабят жилые дома и квартиры, объясняя свои действия тем, что они ничего не хотят оставлять русским, рассказала РИА Новости жительница оккупированного киевским режимом Херсона. По ее словам, один из солдат ВСУ, который грабил квартиры в доме, заявил: "Вы что, хотите все <...> (русским. — Прим. ред.) оставить?!"Женщина спросила у них, собираются ли они бежать, на что получила ответ: "Не твое собачье дело". "Вот такие вот защитники. <…> Вызывала сегодня полицейских. Никто не приехал в очередной раз", — добавила она.Тем не менее местные жители полагают, что украинские военные готовятся к бегству. Обстрел МакеевкиУкраинские войска в субботу вечером обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 17:00 — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", — говорится в заявлении.Как добавили в ведомстве, в 16:35 по населенному пункту также выпустили две ракеты. Их тип не уточняется. Ход операции

https://ria.ru/20231209/zapad-1914813775.html

https://ria.ru/20231209/putin-1914809419.html

https://ria.ru/20231209/zakarpate-1914799423.html

макеевка

украина

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макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, воздушно-десантные войска россии, сцкк