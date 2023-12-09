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Спецоперация, 9 декабря: ВС России атаковали места производства боеприпасов - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 09.12.2023 (обновлено: 23:20 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914860996.html
Спецоперация, 9 декабря: ВС России атаковали места производства боеприпасов
Спецоперация, 9 декабря: ВС России атаковали места производства боеприпасов - РИА Новости, 09.12.2023
Спецоперация, 9 декабря: ВС России атаковали места производства боеприпасов
О ходе спецоперации, воровстве солдат ВСУ и уничтожении "Бабы Яги" — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T21:41
2023-12-09T23:20
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, воровстве солдат ВСУ и уничтожении "Бабы Яги" — в материале РИА Новости.Уничтожение "Бабы Яги"Оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил под Артемовском украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга" при помощи дрона-разведчика, сообщили РИА Новости в Минобороны.ВСУ ранее начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин, среди военнослужащих их называют "Баба Яга". Так, возвращаясь после проведения воздушной разведки, оператор российского квадрокоптера заметил в воздухе ударный гексакоптер типа "Баба Яга", который летел в расположение подразделений украинских войск после сброса мин. Эвакуационная группа российских десантников нашла этот коптер и доставила его к себе для изучения. Группировка "Юг" отражает атаки штурмовиков ВСУПодразделения группировки войск "Юг" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп бригад украинской армии и нанесли поражение живой силе противника в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.По его словам, российские военнослужащие уничтожили две бронемашины, пикап, три автомобиля и 120-миллиметровый миномет украинских войск, а также поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Кроме того, средства ПВО сбили беспилотники противника в районах населенных пунктов Старомихайловка, Спорное, Тополевка в ДНР.Солдаты ВСУ обворовывают херсонцевУкраинские военные открыто грабят жилые дома и квартиры, объясняя свои действия тем, что они ничего не хотят оставлять русским, рассказала РИА Новости жительница оккупированного киевским режимом Херсона. По ее словам, один из солдат ВСУ, который грабил квартиры в доме, заявил: "Вы что, хотите все &lt;...&gt; (русским. — Прим. ред.) оставить?!"Женщина спросила у них, собираются ли они бежать, на что получила ответ: "Не твое собачье дело". "Вот такие вот защитники. &lt;…&gt; Вызывала сегодня полицейских. Никто не приехал в очередной раз", — добавила она.Тем не менее местные жители полагают, что украинские военные готовятся к бегству. Обстрел МакеевкиУкраинские войска в субботу вечером обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 17:00 — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", — говорится в заявлении.Как добавили в ведомстве, в 16:35 по населенному пункту также выпустили две ракеты. Их тип не уточняется. Ход операции
https://ria.ru/20231209/zapad-1914813775.html
https://ria.ru/20231209/putin-1914809419.html
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макеевка
украина
донецкая народная республика
россия
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макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, воздушно-десантные войска россии, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Воздушно-десантные войска России, СЦКК
Спецоперация, 9 декабря: ВС России атаковали места производства боеприпасов

МО: ВС России атаковали завод ВСУ по производству систем залпового огня и ракет

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, воровстве солдат ВСУ и уничтожении "Бабы Яги" — в материале РИА Новости.

Уничтожение "Бабы Яги"

Оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил под Артемовском украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга" при помощи дрона-разведчика, сообщили РИА Новости в Минобороны.
ВСУ ранее начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин, среди военнослужащих их называют "Баба Яга".
Так, возвращаясь после проведения воздушной разведки, оператор российского квадрокоптера заметил в воздухе ударный гексакоптер типа "Баба Яга", который летел в расположение подразделений украинских войск после сброса мин. Эвакуационная группа российских десантников нашла этот коптер и доставила его к себе для изучения.
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Вчера, 15:50

Группировка "Юг" отражает атаки штурмовиков ВСУ

Подразделения группировки войск "Юг" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп бригад украинской армии и нанесли поражение живой силе противника в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По его словам, российские военнослужащие уничтожили две бронемашины, пикап, три автомобиля и 120-миллиметровый миномет украинских войск, а также поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Кроме того, средства ПВО сбили беспилотники противника в районах населенных пунктов Старомихайловка, Спорное, Тополевка в ДНР.
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Вчера, 15:34

Солдаты ВСУ обворовывают херсонцев

Украинские военные открыто грабят жилые дома и квартиры, объясняя свои действия тем, что они ничего не хотят оставлять русским, рассказала РИА Новости жительница оккупированного киевским режимом Херсона.
По ее словам, один из солдат ВСУ, который грабил квартиры в доме, заявил: "Вы что, хотите все <...> (русским. — Прим. ред.) оставить?!"
Женщина спросила у них, собираются ли они бежать, на что получила ответ: "Не твое собачье дело".
"Вот такие вот защитники. <…> Вызывала сегодня полицейских. Никто не приехал в очередной раз", — добавила она.
Тем не менее местные жители полагают, что украинские военные готовятся к бегству.
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Вчера, 14:38

Обстрел Макеевки

Украинские войска в субботу вечером обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 17:00 — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", — говорится в заявлении.
Как добавили в ведомстве, в 16:35 по населенному пункту также выпустили две ракеты. Их тип не уточняется.

Ход операции

  • Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов ВСУ для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром". Все назначенные объекты поражены.
  • Украинские войска за сутки потеряли более 600 военнослужащих, четыре единицы бронетехники и пять гаубиц.
  • Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в Харьковской области.
  • Поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.
  • Средствами ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияВоздушно-десантные войска РоссииСЦКК
 
 
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