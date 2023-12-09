https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914821863.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:34

2023-12-09T17:34

2023-12-09T17:35

инфографика

россия

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

спецоперация

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 декабря 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли высокоточные удары по местам производства оперативно-тактических ракет "Гром", а также боеприпасов для РСЗО "Ольха" и "Град". Все намеченные цели поражены. Кроме того, наши части отбили семь атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Ликвидированы склад вооружения, 118 районов скопления живой силы и техники. Повреждена инфраструктура военного аэродрома Кульбакино в Николаевской области. Средства ПВО сбили 11 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 550 самолетов, 257 вертолетов, 9588 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 1188 реактивных систем залпового огня, 13 924 танка и других бронемашин, 7284 орудия полевой артиллерии и 16 096 единиц автомобильной техники.

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