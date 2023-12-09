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Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 09.12.2023 (обновлено: 17:53 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914797007.html
Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
Российские военные нанесли групповой удар по местам производства снарядов ВСУ для РСЗО, говорится в сводке министерства обороны. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:28
2023-12-09T17:53
безопасность
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по местам производства снарядов ВСУ для РСЗО, говорится в сводке министерства обороны."Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, все цели достигнуты, а назначенные объекты поражены.Херсонское направление Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих и три автомобиля.Запорожское направление"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино Запорожской области", — сообщили в министерстве.Украинская армия за сутки потеряла: Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы в ДНР.Кроме того, российские военные поразили живую силу 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки.Потери украинских войск составили: Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР.Противник потерял до 80 военных убитыми и ранеными, а также два автомобиля.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады украинской нацгвардии в районе Серебрянского лесничества. Они также нанесли поражение живой силе ВСУ в районе Григоровки в ДНР.На этом направлении украинская армия потеряла до 155 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах Куриловки и Петропавловки в Харьковской области."Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — уточнили в российском военном ведомстве.Кроме того, российские авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, а также склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в районе Волчанска в Харьковской области.Всего с начала спецоперации уничтожено:
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россия
донецкая народная республика
харьковская область
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донецкая народная республика, харьковская область
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ

МО РФ: ВС России нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ для РСЗО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкРакета на внешней подвеске многоцелевого истребителя Су-27
Ракета на внешней подвеске многоцелевого истребителя Су-27 - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Ракета на внешней подвеске многоцелевого истребителя Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по местам производства снарядов ВСУ для РСЗО, говорится в сводке министерства обороны.
"Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, все цели достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Херсонское направление

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих и три автомобиля.

Запорожское направление

"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино Запорожской области", — сообщили в министерстве.
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8 декабря, 08:00
Украинская армия за сутки потеряла:
  • до 35 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубицу Д-30;
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Донецкое направление

Подразделения Южной группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы в ДНР.
Кроме того, российские военные поразили живую силу 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки.
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Потери украинских войск составили:
  • до 200 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые машины пехоты;
  • два автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б";
  • орудие Д-30.

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки войск "Восток" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР.
Противник потерял до 80 военных убитыми и ранеными, а также два автомобиля.
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Краснолиманское направление

Подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады украинской нацгвардии в районе Серебрянского лесничества. Они также нанесли поражение живой силе ВСУ в районе Григоровки в ДНР.
На этом направлении украинская армия потеряла до 155 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Купянское направление

Подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах Куриловки и Петропавловки в Харьковской области.
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Вчера, 03:35
"Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — уточнили в российском военном ведомстве.
Кроме того, российские авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, а также склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в районе Волчанска в Харьковской области.
Всего с начала спецоперации уничтожено:
  • 550 украинских военных самолетов;
  • 257 вертолетов;
  • 9588 беспилотников;
  • 442 зенитных ракетных комплекса;
  • 13 924 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1188 боевых машин РСЗО;
  • 7284 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 16 096 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 декабря, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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