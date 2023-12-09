https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914797007.html

Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ

Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023

Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по местам производства снарядов ВСУ для РСЗО, говорится в сводке министерства обороны. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:28

2023-12-09T14:28

2023-12-09T17:53

безопасность

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

донецкая народная республика

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914800658_0:159:3129:1919_1920x0_80_0_0_57a1c42a60389bb30db15e78da0435d6.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по местам производства снарядов ВСУ для РСЗО, говорится в сводке министерства обороны."Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, все цели достигнуты, а назначенные объекты поражены.Херсонское направление Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих и три автомобиля.Запорожское направление"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино Запорожской области", — сообщили в министерстве.Украинская армия за сутки потеряла: Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы в ДНР.Кроме того, российские военные поразили живую силу 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки.Потери украинских войск составили: Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР.Противник потерял до 80 военных убитыми и ранеными, а также два автомобиля.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады украинской нацгвардии в районе Серебрянского лесничества. Они также нанесли поражение живой силе ВСУ в районе Григоровки в ДНР.На этом направлении украинская армия потеряла до 155 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах Куриловки и Петропавловки в Харьковской области."Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — уточнили в российском военном ведомстве.Кроме того, российские авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, а также склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в районе Волчанска в Харьковской области.Всего с начала спецоперации уничтожено:

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914783625.html

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914759908.html

https://ria.ru/20231209/norvegiya-1914748633.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донецкая народная республика, харьковская область