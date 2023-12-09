https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914797007.html
Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
Российские военные нанесли групповой удар по местам производства снарядов ВСУ для РСЗО, говорится в сводке министерства обороны. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:28
2023-12-09T14:28
2023-12-09T17:53
безопасность
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по местам производства снарядов ВСУ для РСЗО, говорится в сводке министерства обороны."Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, все цели достигнуты, а назначенные объекты поражены.Херсонское направление Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих и три автомобиля.Запорожское направление"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино Запорожской области", — сообщили в министерстве.Украинская армия за сутки потеряла: Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы в ДНР.Кроме того, российские военные поразили живую силу 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки.Потери украинских войск составили: Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР.Противник потерял до 80 военных убитыми и ранеными, а также два автомобиля.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады украинской нацгвардии в районе Серебрянского лесничества. Они также нанесли поражение живой силе ВСУ в районе Григоровки в ДНР.На этом направлении украинская армия потеряла до 155 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах Куриловки и Петропавловки в Харьковской области."Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — уточнили в российском военном ведомстве.Кроме того, российские авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, а также склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в районе Волчанска в Харьковской области.Всего с начала спецоперации уничтожено:
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914783625.html
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914759908.html
https://ria.ru/20231209/norvegiya-1914748633.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донецкая народная республика, харьковская область
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Российские военные нанесли групповой удар по местам производства снарядов ВСУ для РСЗО, говорится в сводке
министерства обороны.
"Вооруженные силы России
нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, все цели достигнуты, а назначенные объекты поражены.
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих и три автомобиля.
"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино Запорожской области", — сообщили в министерстве.
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Украинская армия за сутки потеряла:
- до 35 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубицу Д-30;
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Подразделения Южной группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы в ДНР
.
Кроме того, российские военные поразили живую силу 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки
.
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Потери украинских войск составили:
- до 200 военнослужащих убитыми и ранеными;
- две боевые машины пехоты;
- два автомобиля;
- гаубица "Мста-Б";
- орудие Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР.
Противник потерял до 80 военных убитыми и ранеными, а также два автомобиля.
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Краснолиманское направление
Подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады украинской нацгвардии в районе Серебрянского лесничества. Они также нанесли поражение живой силе ВСУ в районе Григоровки в ДНР.
На этом направлении украинская армия потеряла до 155 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах Куриловки и Петропавловки в Харьковской области
.
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"Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — уточнили в российском военном ведомстве.
Кроме того, российские авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино в Николаевской области
, а также склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в районе Волчанска
в Харьковской области.
Всего с начала спецоперации уничтожено:
- 550 украинских военных самолетов;
- 257 вертолетов;
- 9588 беспилотников;
- 442 зенитных ракетных комплекса;
- 13 924 танка и других боевых бронированных машин;
- 1188 боевых машин РСЗО;
- 7284 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 16 096 единиц специальной военной автомобильной техники.