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Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.12.2023

Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ, противник потерял до 80 военнослужащих и две единицы техники, сообщили в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:28

2023-12-09T14:28

2023-12-09T14:37

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ, противник потерял до 80 военнослужащих и две единицы техники, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля", — сообщили в ведомстве.

россия

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, в мире, безопасность