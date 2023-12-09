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Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 09.12.2023 (обновлено: 14:37 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914796910.html
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.12.2023
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ, противник потерял до 80 военнослужащих и две единицы техники, сообщили в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:28
2023-12-09T14:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
в мире
безопасность
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ, противник потерял до 80 военнослужащих и две единицы техники, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля", — сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, в мире, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Безопасность
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: ВС РФ отразили атаку на Южнодонецком направлении, Киев потерял 80 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ, противник потерял до 80 военнослужащих и две единицы техники, сообщили в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля", — сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 декабря, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреБезопасность
 
 
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