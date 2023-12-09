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На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ
На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила 5 атак, ВСУ потеряли до 200 человек и 6 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:26
2023-12-09T14:26
2023-12-09T14:35
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила 5 атак, ВСУ потеряли до 200 человек и 6 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Также поражены живая сила 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР."Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-30", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ
МО: на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ