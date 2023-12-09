https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914796539.html

На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ

На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023

На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила 5 атак, ВСУ потеряли до 200 человек и 6 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:26

2023-12-09T14:26

2023-12-09T14:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_0531d3fd29a22647219a025397f72710.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила 5 атак, ВСУ потеряли до 200 человек и 6 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Также поражены живая сила 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР."Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-30", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия