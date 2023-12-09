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Киев потерял до 260 военных на Купянском и Краснолиманском направлении
Киев потерял до 260 военных на Купянском и Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.12.2023
Киев потерял до 260 военных на Купянском и Краснолиманском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:25
2023-12-09T14:25
2023-12-09T14:40
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах Куриловки и Петропавловки Харьковской области."Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", — сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе ВСУ в районе Григоровки ДНР."Потери противника на данном направлении составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — отметили в Минобороны.
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киев, россия, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Киев потерял до 260 военных на Купянском и Краснолиманском направлении
МО РФ: Киев потерял до 260 военных на Купянском и Краснолиманском направлении