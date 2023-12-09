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Киев потерял до 260 военных на Купянском и Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 09.12.2023 (обновлено: 14:40 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914796273.html
Киев потерял до 260 военных на Купянском и Краснолиманском направлении
Киев потерял до 260 военных на Купянском и Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.12.2023
Киев потерял до 260 военных на Купянском и Краснолиманском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:25
2023-12-09T14:40
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах Куриловки и Петропавловки Харьковской области."Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", — сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе ВСУ в районе Григоровки ДНР."Потери противника на данном направлении составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — отметили в Минобороны.
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киев, россия, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Киев потерял до 260 военных на Купянском и Краснолиманском направлении

МО РФ: Киев потерял до 260 военных на Купянском и Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах Куриловки и Петропавловки Харьковской области.
"Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", — сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе ВСУ в районе Григоровки ДНР.
"Потери противника на данном направлении составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — отметили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 декабря, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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