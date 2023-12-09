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Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 09.12.2023 (обновлено: 05:10 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914750305.html
Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ
Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T05:02
2023-12-09T05:10
специальная военная операция на украине
константиновка
старомихайловка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев."Ударами артиллерии и авиации уничтожены две боевые бронированные машины, пикап, три автомобиля и миномет 120-го калибра в районах Григоровки, Новомихайловки, Константиновки. Также поражен пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Марьинки", — сказал Астафьев.Он добавил, что подразделения группировки при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ и ударили по противнику в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки.А средства ПВО, в свою очередь, сбили украинские беспилотники в районах населенных пунктов Старомихайловка, Спорное и Тополевка, заключил собеседник агентства.В пятницу в сводке Минобороны за 3-8 декабря сообщалось, что на Донецком направлении "южная" группировка войск поразила позиции ВСУ около Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Российские войска отразили 18 атак противника, потери украинских военных превысили 1560 военнослужащих, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914750146.html
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константиновка, старомихайловка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Старомихайловка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ

МО: группировка "Юг" уничтожила две украинские бронемашины и миномет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ готовят к боевой работе по позициям ВСУ 152-мм пушку "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Артиллеристы ВС РФ готовят к боевой работе по позициям ВСУ 152-мм пушку Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ готовят к боевой работе по позициям ВСУ 152-мм пушку "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
"Ударами артиллерии и авиации уничтожены две боевые бронированные машины, пикап, три автомобиля и миномет 120-го калибра в районах Григоровки, Новомихайловки, Константиновки. Также поражен пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Марьинки", — сказал Астафьев.
Он добавил, что подразделения группировки при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ и ударили по противнику в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки.
А средства ПВО, в свою очередь, сбили украинские беспилотники в районах населенных пунктов Старомихайловка, Спорное и Тополевка, заключил собеседник агентства.
В пятницу в сводке Минобороны за 3-8 декабря сообщалось, что на Донецком направлении "южная" группировка войск поразила позиции ВСУ около Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Российские войска отразили 18 атак противника, потери украинских военных превысили 1560 военнослужащих, заключили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаСтаромихайловкаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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