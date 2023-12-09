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Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ
Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T05:02
2023-12-09T05:02
2023-12-09T05:10
специальная военная операция на украине
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вадим астафьев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев."Ударами артиллерии и авиации уничтожены две боевые бронированные машины, пикап, три автомобиля и миномет 120-го калибра в районах Григоровки, Новомихайловки, Константиновки. Также поражен пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Марьинки", — сказал Астафьев.Он добавил, что подразделения группировки при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ и ударили по противнику в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки.А средства ПВО, в свою очередь, сбили украинские беспилотники в районах населенных пунктов Старомихайловка, Спорное и Тополевка, заключил собеседник агентства.В пятницу в сводке Минобороны за 3-8 декабря сообщалось, что на Донецком направлении "южная" группировка войск поразила позиции ВСУ около Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Российские войска отразили 18 атак противника, потери украинских военных превысили 1560 военнослужащих, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914750146.html
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Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Старомихайловка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ
МО: группировка "Юг" уничтожила две украинские бронемашины и миномет