https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914750305.html

Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023

Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ

Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T05:02

2023-12-09T05:02

2023-12-09T05:10

специальная военная операция на украине

константиновка

старомихайловка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев."Ударами артиллерии и авиации уничтожены две боевые бронированные машины, пикап, три автомобиля и миномет 120-го калибра в районах Григоровки, Новомихайловки, Константиновки. Также поражен пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Марьинки", — сказал Астафьев.Он добавил, что подразделения группировки при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ и ударили по противнику в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки.А средства ПВО, в свою очередь, сбили украинские беспилотники в районах населенных пунктов Старомихайловка, Спорное и Тополевка, заключил собеседник агентства.В пятницу в сводке Минобороны за 3-8 декабря сообщалось, что на Донецком направлении "южная" группировка войск поразила позиции ВСУ около Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Российские войска отразили 18 атак противника, потери украинских военных превысили 1560 военнослужащих, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914750146.html

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константиновка, старомихайловка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия