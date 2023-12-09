https://ria.ru/20231209/shebekino-1914851503.html

В Шебекино установят памятник танкистам, погибшим при заходе ДРГ

В Шебекино установят памятник танкистам, погибшим при заходе ДРГ - РИА Новости, 09.12.2023

В Шебекино установят памятник танкистам, погибшим при заходе ДРГ

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов пообещал установить памятник на месте возникшего народного мемориала в память о погибшем танковом экипаже в селе Новая РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T19:55

2023-12-09T19:55

2023-12-09T19:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

россия

михаил ведерников

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БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Глава Шебекинского округа Владимир Жданов пообещал установить памятник на месте возникшего народного мемориала в память о погибшем танковом экипаже в селе Новая Таволжанка Белгородской области, где в июне военные отражали атаку диверсантов. "Со стороны сопредельного государства на лодках, с учетом реки, сюда проникла ДРГ. Когда наши ребята заходили, чтобы защитить Таволжанку, на этом месте был танковый экипаж с полным боекомплектом, и от прямого попадания (снаряда - ред.), боекомплект сдетонировал, соответственно, танк был полностью уничтожен", - сказал Жданов в видеоролике в своем Telegram-канале. По его словам, после июньских событий в Новой Таволжанке появилось место, куда жители несут цветы и лампадки в память о погибших воинах. Именно на этом месте "вражеским снарядом была подбита наша боевая машина с экипажем". Это не единственное место в Новой Таволжанке, где пролита кровь российских солдат, сказал Жданов и назвал правильным решение установить мемориал на месте народной памяти, "посвящённый всем павшим в те страшные дни Героям". "Мы обязаны сохранить великий подвиг тех, кто насмерть стоял на защите шебекинской земли. Мемориал постараемся установить уже в этом году", - заявил Жданов. Как сообщали в Минобороны РФ, пограничники 4 июня выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанка, однако усилиями российских военных "противник был рассеян и отошел". Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что не менее 14 военнослужащих из региона погибли при атаке украинской ДРГ на Белгородскую область в начале июня.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, шебекино, россия, михаил ведерников