https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html

Эксперты рассказали, к чему приведут санкции G7 на алмазы из России

Эксперты рассказали, к чему приведут санкции G7 на алмазы из России - РИА Новости, 09.12.2023

Эксперты рассказали, к чему приведут санкции G7 на алмазы из России

Санкции на российские алмазы от стран "Большой семерки" могут привести к локальному скачку цен на эти драгоценные камни, цены на ювелирные украшения с... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T07:37

2023-12-09T07:37

2023-12-09T07:37

россия

g7

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Санкции на российские алмазы от стран "Большой семерки" могут привести к локальному скачку цен на эти драгоценные камни, цены на ювелирные украшения с бриллиантами также могут перейти к росту, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости. Ранее в ноябре страны G7 поделились, что представят ограничения на импорт промышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. Кроме того, государства "Большой семерки" сообщили, что предварительно с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года. "Россия является одним из ключевых игроков на рынке алмазов, запрет на импорт может привести к локальному скачку цен на драгоценные камни, особенно на более крупные", – поделился прогнозом эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. Также он отметил, что российский производитель алмазов "Алроса" уже продолжительное время работает под угрозой санкционного давления, в связи с чем компания заблаговременно перестроила логистику и рынки сбыта. "Эффект на компанию и объем налоговых платежей должен быть сдержанно негативным, преимущественно через рост дисконтов стоимости камней к уровням других поставщиков и снижение маржинальности продаж", – пояснил Пучкарев. Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов также высказал предположение касательно того, каким образом на введение санкций на алмазное сырье из России отреагируют мировые котировки драгоценных камней. Согласно Хазанову, "скачка цен пока не случилось, возможно, из-за просчитывания игроками путей обхода санкций". Однако эксперт предполагает, что такой скачок может произойти в ближайшее время. "Я все-таки допускаю подъем цен на 10-15% в январе 2024 года, хотя он может долго и не продлиться, поскольку спрос на алмазы слаб", – пояснил он. По оценке руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, западные санкции на российские алмазы не следует расценивать как катастрофу для "Алросы". Спрос на алмазы на развивающихся рынках эксперт оценил как растущий, а потребление на этих рынках в алмазном эквиваленте эксперт назвал превышающим российское производство "на треть минимум". Красноженов предположил, что российского сырья хватит на 9-10 месяцев потребления Китая, Индии и других стран Азии. "На наш взгляд, отрасль все же не сидела сложа руки, санкции все больше носят "косметический" характер, поэтому какого-то апокалиптического сценария точно ждать не стоит. Все нерыночные вмешательства - это дополнительный налог на потребителя. Так что бриллиантовые украшения дешеветь не будут", – резюмировал руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка.

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914754924.html

https://ria.ru/20231208/rf-1914636005.html

https://ria.ru/20231206/usiliya-1914229103.html

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россия, g7, в мире, санкции в отношении россии