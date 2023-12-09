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Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия"
Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 09.12.2023
Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия"
В пространстве Москвы на выставке "Россия" пройдут модные показы столичных брендов, сообщили на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T10:30
2023-12-09T10:30
2023-12-09T11:16
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В пространстве Москвы на выставке "Россия" пройдут модные показы столичных брендов, сообщили на сайте мэра и правительства города."В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ пройдут модные показы столичных брендов. Они состоятся в рамках тематического направления "Инновационное развитие и предпринимательство", — говорится в публикации.Первое дефиле запланировано на 10 декабря. Посетители увидят коллекции дизайнерской одежды участников проекта "Сделано в Москве".
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общество, москва
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва
Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия"
Модные показы столичных брендов пройдут на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ