https://ria.ru/20231209/rossiya-1914767454.html

Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия"

Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 09.12.2023

Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия"

В пространстве Москвы на выставке "Россия" пройдут модные показы столичных брендов, сообщили на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T10:30

2023-12-09T10:30

2023-12-09T11:16

выставка-форум "россия"

общество

москва

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В пространстве Москвы на выставке "Россия" пройдут модные показы столичных брендов, сообщили на сайте мэра и правительства города."В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ пройдут модные показы столичных брендов. Они состоятся в рамках тематического направления "Инновационное развитие и предпринимательство", — говорится в публикации.Первое дефиле запланировано на 10 декабря. Посетители увидят коллекции дизайнерской одежды участников проекта "Сделано в Москве".

https://ria.ru/20231208/premera-1914736816.html

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2023

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