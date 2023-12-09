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Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 09.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
10:30 09.12.2023 (обновлено: 11:16 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/rossiya-1914767454.html
Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия"
Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 09.12.2023
Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия"
В пространстве Москвы на выставке "Россия" пройдут модные показы столичных брендов, сообщили на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T10:30
2023-12-09T11:16
выставка-форум "россия"
общество
москва
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В пространстве Москвы на выставке "Россия" пройдут модные показы столичных брендов, сообщили на сайте мэра и правительства города.&quot;В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме &quot;Россия&quot; на ВДНХ пройдут модные показы столичных брендов. Они состоятся в рамках тематического направления &quot;Инновационное развитие и предпринимательство&quot;, — говорится в публикации.Первое дефиле запланировано на 10 декабря. Посетители увидят коллекции дизайнерской одежды участников проекта "Сделано в Москве".
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общество, москва
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва
Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия"

Модные показы столичных брендов пройдут на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Международная выставка-форум "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В пространстве Москвы на выставке "Россия" пройдут модные показы столичных брендов, сообщили на сайте мэра и правительства города.
«

"В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ пройдут модные показы столичных брендов. Они состоятся в рамках тематического направления "Инновационное развитие и предпринимательство", — говорится в публикации.

Первое дефиле запланировано на 10 декабря. Посетители увидят коллекции дизайнерской одежды участников проекта "Сделано в Москве".

Международная выставка-форум "Россия" начала работу на ВДНХ месяц назад и будет работать до 12 апреля 2024-го. В ней участвуют все 89 регионов России, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

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