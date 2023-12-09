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Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников
Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.12.2023
Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:42
2023-12-09T14:42
2023-12-09T14:42
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Шипиловка Луганской народной республики, Опытное Донецкой народной республики, Скелеватое и Васильевка Запорожской области", — говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9588 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13924 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16096 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников
МО РФ: системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов