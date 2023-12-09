https://ria.ru/20231209/pvo-1914799791.html

Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников

Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.12.2023

Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:42

2023-12-09T14:42

2023-12-09T14:42

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Шипиловка Луганской народной республики, Опытное Донецкой народной республики, Скелеватое и Васильевка Запорожской области", — говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9588 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13924 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16096 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, безопасность