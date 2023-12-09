https://ria.ru/20231209/putin-1914832293.html

Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп важной для страны работы

Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп важной для страны работы - РИА Новости, 09.12.2023

Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп важной для страны работы

Президент России Владимир Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп своей работы и отметил, что движение объединяет энергичных, целеустремленных и неравнодушных... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:34

2023-12-09T17:34

2023-12-09T17:34

юнармия

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп своей работы и отметил, что движение объединяет энергичных, целеустремленных и неравнодушных к своей стране ребят, всегда готовых приносить пользу Родине. "Ваше движение создано для того, чтобы объединить ребят неравнодушных к своей стране, ее истории и культуре. Всегда готовых приносить пользу Родине, быть сопричастными ее судьбе", - сказал он в видеообращении к Юнармии. Путин назвал символичным и очень правильным то, что свой Всероссийский слет "Юнармия" проводит в День Героев Отечества. "Очень важный, значимый для России, для всех нас праздник. Он учреждён в честь выдающихся граждан нашей страны, которые совершили ратные и трудовые подвиги во имя Родины, проявили особую отвагу, самоотверженность и силу духа. И были удостоены золотых звезд Героев, орденов Славы и святого Георгия. Их великие примеры бескорыстия и преданности Родине бесконечно дороги нам", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что это неотъемлемая часть нашей национальной истории и "самый яркий пример патриотизма, который дает понимание, что значит любовь к родной земле и ответственность за ее будущее". "Их жизнь - это надежный ориентир для вас, для молодых поколений граждан России. Он позволяет сверять верность своих помыслов и поступков, питает стремление стать лучше: в учебе, спорте, служить своему народу, трудиться для него, защищать свою родную землю без оглядки на славу и признание. Так, как действуют настоящие герои", - сказал Путин. Он добавил, что юнармейцы знают об этом не понаслышке. "Энергичные, целеустремленные, вы активно помогаете волонтерам и поисковикам, заботитесь о старшем поколении, словом и делом поддерживаете тех, кто нуждается в помощи. Включаетесь в реализацию проектов адресных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил", - сказал президент. "Желаю вам не сбавлять темп вашей работы, постоянно развиваться и идти только вперед. Успехов вам во всех ваших начинаниях и всего самого доброго", - заключил Путин.

https://ria.ru/20231209/putin-1914803305.html

https://ria.ru/20231209/prosby-1914773374.html

https://ria.ru/20231208/svo-1914594945.html

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Обращение Путина к юнармейцам в День Героев Отечества Обращение Путина к юнармейцам в День Героев Отечества 2023-12-09T17:34 true PT2M16S

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юнармия, владимир путин, россия, общество