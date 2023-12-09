https://ria.ru/20231209/putin-1914832293.html
Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп важной для страны работы
Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп важной для страны работы - РИА Новости, 09.12.2023
Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп важной для страны работы
Президент России Владимир Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп своей работы и отметил, что движение объединяет энергичных, целеустремленных и неравнодушных... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:34
2023-12-09T17:34
2023-12-09T17:34
юнармия
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп своей работы и отметил, что движение объединяет энергичных, целеустремленных и неравнодушных к своей стране ребят, всегда готовых приносить пользу Родине. "Ваше движение создано для того, чтобы объединить ребят неравнодушных к своей стране, ее истории и культуре. Всегда готовых приносить пользу Родине, быть сопричастными ее судьбе", - сказал он в видеообращении к Юнармии. Путин назвал символичным и очень правильным то, что свой Всероссийский слет "Юнармия" проводит в День Героев Отечества. "Очень важный, значимый для России, для всех нас праздник. Он учреждён в честь выдающихся граждан нашей страны, которые совершили ратные и трудовые подвиги во имя Родины, проявили особую отвагу, самоотверженность и силу духа. И были удостоены золотых звезд Героев, орденов Славы и святого Георгия. Их великие примеры бескорыстия и преданности Родине бесконечно дороги нам", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что это неотъемлемая часть нашей национальной истории и "самый яркий пример патриотизма, который дает понимание, что значит любовь к родной земле и ответственность за ее будущее". "Их жизнь - это надежный ориентир для вас, для молодых поколений граждан России. Он позволяет сверять верность своих помыслов и поступков, питает стремление стать лучше: в учебе, спорте, служить своему народу, трудиться для него, защищать свою родную землю без оглядки на славу и признание. Так, как действуют настоящие герои", - сказал Путин. Он добавил, что юнармейцы знают об этом не понаслышке. "Энергичные, целеустремленные, вы активно помогаете волонтерам и поисковикам, заботитесь о старшем поколении, словом и делом поддерживаете тех, кто нуждается в помощи. Включаетесь в реализацию проектов адресных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил", - сказал президент. "Желаю вам не сбавлять темп вашей работы, постоянно развиваться и идти только вперед. Успехов вам во всех ваших начинаниях и всего самого доброго", - заключил Путин.
https://ria.ru/20231209/putin-1914803305.html
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Обращение Путина к юнармейцам в День Героев Отечества
Обращение Путина к юнармейцам в День Героев Отечества
2023-12-09T17:34
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юнармия, владимир путин, россия, общество
Юнармия, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп важной для страны работы
Путин пожелал ребятам "Юнармии" не сбавлять темп важной для страны работы
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп своей работы и отметил, что движение объединяет энергичных, целеустремленных и неравнодушных к своей стране ребят, всегда готовых приносить пользу Родине.
"Ваше движение создано для того, чтобы объединить ребят неравнодушных к своей стране, ее истории и культуре. Всегда готовых приносить пользу Родине, быть сопричастными ее судьбе", - сказал он в видеообращении к Юнармии.
Путин назвал подвижничество педагогов и волонтеров востребованным
Путин назвал символичным и очень правильным то, что свой Всероссийский слет "Юнармия" проводит в День Героев Отечества.
"Очень важный, значимый для России, для всех нас праздник. Он учреждён в честь выдающихся граждан нашей страны, которые совершили ратные и трудовые подвиги во имя Родины, проявили особую отвагу, самоотверженность и силу духа. И были удостоены золотых звезд Героев, орденов Славы и святого Георгия. Их великие примеры бескорыстия и преданности Родине бесконечно дороги нам", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что это неотъемлемая часть нашей национальной истории и "самый яркий пример патриотизма, который дает понимание, что значит любовь к родной земле и ответственность за ее будущее".
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"Их жизнь - это надежный ориентир для вас, для молодых поколений граждан России. Он позволяет сверять верность своих помыслов и поступков, питает стремление стать лучше: в учебе, спорте, служить своему народу, трудиться для него, защищать свою родную землю без оглядки на славу и признание. Так, как действуют настоящие герои", - сказал Путин.
Он добавил, что юнармейцы знают об этом не понаслышке. "Энергичные, целеустремленные, вы активно помогаете волонтерам и поисковикам, заботитесь о старшем поколении, словом и делом поддерживаете тех, кто нуждается в помощи. Включаетесь в реализацию проектов адресных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил", - сказал президент.
"Желаю вам не сбавлять темп вашей работы, постоянно развиваться и идти только вперед. Успехов вам во всех ваших начинаниях и всего самого доброго", - заключил Путин.
Путин отметил, что подвиги совершают бойцы разных национальностей