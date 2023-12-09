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"Несколько месяцев". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 09.12.2023 (обновлено: 20:13 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/putin-1914809419.html
"Несколько месяцев". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине
"Несколько месяцев". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине - РИА Новости, 09.12.2023
"Несколько месяцев". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине
Стратегия президента России Владимира Путина в конфликте на Украине доказала свою эффективность, пишет издание Hill. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:34
2023-12-09T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Стратегия президента России Владимира Путина в конфликте на Украине доказала свою эффективность, пишет издание Hill."Спустя почти два года после начала конфликта Украина сталкивается с огромными проблемами, в то время как стратегия Владимира Путина, направленная на &lt;…&gt; ожидание, пока западные союзники сломаются, похоже, работает", — говорится в материале.Как отмечает издание, даже официальные лица в Киеве признают, что долгожданное контрнаступление уже не приведет к прорыву. При этом руководству страны приходится убеждать все более скептически настроенный Запад продолжать вооружение ВСУ."Следующие несколько месяцев вряд ли принесут какие-либо заметные результаты (для Украины. — Прим. ред.)", — резюмировалось в статье.Украинская армия уже шестой месяц пытается продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914802760.html
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914774832.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Несколько месяцев". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине

Hill: стратегия Путина на Украине доказала свою эффективность

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Стратегия президента России Владимира Путина в конфликте на Украине доказала свою эффективность, пишет издание Hill.
"Спустя почти два года после начала конфликта Украина сталкивается с огромными проблемами, в то время как стратегия Владимира Путина, направленная на <…> ожидание, пока западные союзники сломаются, похоже, работает", — говорится в материале.
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Как отмечает издание, даже официальные лица в Киеве признают, что долгожданное контрнаступление уже не приведет к прорыву. При этом руководству страны приходится убеждать все более скептически настроенный Запад продолжать вооружение ВСУ.
"Следующие несколько месяцев вряд ли принесут какие-либо заметные результаты (для Украины. — Прим. ред.)", — резюмировалось в статье.
Украинская армия уже шестой месяц пытается продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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