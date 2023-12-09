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"Несколько месяцев". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине
"Несколько месяцев". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине - РИА Новости, 09.12.2023
"Несколько месяцев". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине
Стратегия президента России Владимира Путина в конфликте на Украине доказала свою эффективность, пишет издание Hill. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:34
2023-12-09T15:34
2023-12-09T20:13
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Стратегия президента России Владимира Путина в конфликте на Украине доказала свою эффективность, пишет издание Hill."Спустя почти два года после начала конфликта Украина сталкивается с огромными проблемами, в то время как стратегия Владимира Путина, направленная на <…> ожидание, пока западные союзники сломаются, похоже, работает", — говорится в материале.Как отмечает издание, даже официальные лица в Киеве признают, что долгожданное контрнаступление уже не приведет к прорыву. При этом руководству страны приходится убеждать все более скептически настроенный Запад продолжать вооружение ВСУ."Следующие несколько месяцев вряд ли принесут какие-либо заметные результаты (для Украины. — Прим. ред.)", — резюмировалось в статье.Украинская армия уже шестой месяц пытается продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914802760.html
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"Несколько месяцев". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине
Hill: стратегия Путина на Украине доказала свою эффективность