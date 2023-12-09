https://ria.ru/20231209/putin-1914798109.html

Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Патриот-2023"

Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Патриот-2023" - РИА Новости, 09.12.2023

Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Патриот-2023"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей торжественной церемонии вручения Национальной премии "Патриот-2023", отметив, РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:34

2023-12-09T14:34

2023-12-09T14:34

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей торжественной церемонии вручения Национальной премии "Патриот-2023", отметив, что награда является подтверждением творческого, созидательного труда на благо Отечества. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на торжественной церемонии вручения Национальной премии "Патриот-2023". Эта почётная награда по традиции вручается представителям педагогического сообщества, волонтёрских, поисковых организаций в знак достойной оценки их творческого, созидательного труда на благо Отечества. Вы многое делаете для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности. Направляете свои усилия на сбережение памяти о героических страницах нашей истории, богатейшего культурного, духовного наследия", - говорится в тексте телеграммы. Путин подчеркнул, что образовательная, просветительская, истинно подвижническая деятельность участников мероприятия сегодня в высшей степени востребована. На форуме, уверен президент, участники смогут обсудить актуальные проблемы, находящиеся в центре общественного внимания, обменяться наработанным опытом и практиками, дать старт новым содержательным проектам и инициативам. "Поздравляю лауреатов с заслуженным успехом, желаю всего самого доброго", - заключил Путин. Национальная премия "Патриот-2023" вручается за существенный вклад граждан Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом, в реализацию проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания.

https://ria.ru/20231209/prosby-1914773374.html

https://ria.ru/20231209/putin-1914772931.html

https://ria.ru/20231209/zhoga-1914777753.html

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общество, россия, владимир путин