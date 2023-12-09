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Жога рассказал, что не сомневался, что Путин пойдет на выборы
Жога рассказал, что не сомневался, что Путин пойдет на выборы - РИА Новости, 09.12.2023
Жога рассказал, что не сомневался, что Путин пойдет на выборы
Председатель Народного совета ДНР, герой ДНР Артем Жога, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что он почувствовал, когда президент РФ Владимир Путин сообщил ему РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T10:10
2023-12-09T10:10
2023-12-09T11:45
политика
донецкая народная республика
артем жога
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Председатель Народного совета ДНР, герой ДНР Артем Жога, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что он почувствовал, когда президент РФ Владимир Путин сообщил ему о своем решении идти на выборы, рассказал, что не сомневался в ответе российского лидера. "Я почувствовал, во-первых, облегчение, потому что всё-таки наши чаяния и надежды как мои, так и моих сослуживцев и всех жителей наших регионов всё-таки оправдались, хотя, в принципе, честно говоря, у меня не было сомнений в ответе Владимира Владимировича. Почему-то я был уверен, что он скажет: "Да, я иду на выборы". Но всё равно, облегчение в том, что мы это дело продолжим под его руководством, под его командованием. И мы доведем начатое дело до конца нашей полной победой", - сказал Жога. Путин в пятницу сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах
"Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах
2023-12-09T10:10
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, артем жога, владимир путин, россия, видео
Политика, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Владимир Путин, Россия
Жога рассказал, что не сомневался, что Путин пойдет на выборы
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Председатель Народного совета ДНР, герой ДНР Артем Жога, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что он почувствовал, когда президент РФ Владимир Путин сообщил ему о своем решении идти на выборы, рассказал, что не сомневался в ответе российского лидера.
2023-12-09T10:10
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PT1M00S
Жога рассказал, что не сомневался, что Путин пойдет на выборы
Жога заявил, что не сомневался, что Путин решит участвовать в выборах
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Председатель Народного совета ДНР, герой ДНР Артем Жога, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что он почувствовал, когда президент РФ Владимир Путин сообщил ему о своем решении идти на выборы, рассказал, что не сомневался в ответе российского лидера.
"Я почувствовал, во-первых, облегчение, потому что всё-таки наши чаяния и надежды как мои, так и моих сослуживцев и всех жителей наших регионов всё-таки оправдались, хотя, в принципе, честно говоря, у меня не было сомнений в ответе Владимира Владимировича. Почему-то я был уверен, что он скажет: "Да, я иду на выборы". Но всё равно, облегчение в том, что мы это дело продолжим под его руководством, под его командованием. И мы доведем начатое дело до конца нашей полной победой", - сказал Жога.
Путин в пятницу сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.