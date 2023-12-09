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Проект "Время своих" призвал сдавать протезы на переделку для бойцов СВО - РИА Новости, 09.12.2023
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16:46 09.12.2023 (обновлено: 19:07 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/protezy-1914825057.html
Проект "Время своих" призвал сдавать протезы на переделку для бойцов СВО
Проект "Время своих" призвал сдавать протезы на переделку для бойцов СВО - РИА Новости, 09.12.2023
Проект "Время своих" призвал сдавать протезы на переделку для бойцов СВО
В проекте помощи "Время своих" призвали направлять неиспользованные или бывшие в употреблении протезы, а также запчасти к ним, из которых бесплатно сделают... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:46
2023-12-09T19:07
специальная военная операция на украине
общество
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В проекте помощи "Время своих" призвали направлять неиспользованные или бывшие в употреблении протезы, а также запчасти к ним, из которых бесплатно сделают новые — для участников СВО и нуждающихся жителей новых регионов РФ, сообщила РИА Новости руководитель проекта Мария Коровина. "Время своих" — проект реабилитации и социализации участников боевых действий и пострадавшего в период СВО гражданского населения, существует с весны 2023 года. "Мы запускаем благотворительную акцию "Второй шаг" и призываем передать нам неиспользованные или бывшие в употреблении протезы верхних и нижних конечностей или запчасти к ним. Из них мы сделаем новые — бесплатно — для нуждающихся в протезировании воинов СВО и жителей новых территорий. Передать протезы можно лично или посылкой - мы оплатим расходы на транспортировку", — сказала Коровина. Она уточнила, что изготовлением протезов на основе старых займется партнер проекта - подмосковный "Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея", где "могут сделать качественные протезы, используя ваши комплектующие". Не оставаться в стороне, если есть возможность помочь, призвал и духовник проекта "Время своих" настоятель московского храма святого благоверного князя Александра Невского - патриаршего подворья при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. "К сожалению, в связи с введёнными санкциями, комплектующих, чтобы сделать качественные протезы, очень мало, их трудно достать, они очень дорого стоят. Если вы пришлете протезы или комплектующие, мы сможем помочь многим воинам, которые героически защищают нашу свободу, стоят на страже нашей Родины", — сказал Фомин. "За время существования проекта "Время своих" мы помогли многим нуждающимся в протезировании людям - и готовы продолжать эту работу. Следите за видеоотчетами о наших подопечных в Telegram-канале "Время своих", — заключила собеседница агентства. Чтобы связаться насчет передачи протезов, нужно написать на почту v.s.2023@ya.ru или позвонить по номеру +79160032023, добавили в проекте. Как сообщала ранее Коровина, получить помощь могут представители любой религии, все граждане РФ, а если у кого-то нет полиса ОМС — юристы проекта помогут восстановить документы.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
https://ria.ru/20231130/dobrovolets-1912691324.html
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РИА Новости
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общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Проект "Время своих" призвал сдавать протезы на переделку для бойцов СВО

"Время своих" призвал сдавать старые протезы на переделку для бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В проекте помощи "Время своих" призвали направлять неиспользованные или бывшие в употреблении протезы, а также запчасти к ним, из которых бесплатно сделают новые — для участников СВО и нуждающихся жителей новых регионов РФ, сообщила РИА Новости руководитель проекта Мария Коровина.
"Время своих" — проект реабилитации и социализации участников боевых действий и пострадавшего в период СВО гражданского населения, существует с весны 2023 года.
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"Мы запускаем благотворительную акцию "Второй шаг" и призываем передать нам неиспользованные или бывшие в употреблении протезы верхних и нижних конечностей или запчасти к ним. Из них мы сделаем новые — бесплатно — для нуждающихся в протезировании воинов СВО и жителей новых территорий. Передать протезы можно лично или посылкой - мы оплатим расходы на транспортировку", — сказала Коровина.
Она уточнила, что изготовлением протезов на основе старых займется партнер проекта - подмосковный "Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея", где "могут сделать качественные протезы, используя ваши комплектующие".
Не оставаться в стороне, если есть возможность помочь, призвал и духовник проекта "Время своих" настоятель московского храма святого благоверного князя Александра Невского - патриаршего подворья при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.
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"К сожалению, в связи с введёнными санкциями, комплектующих, чтобы сделать качественные протезы, очень мало, их трудно достать, они очень дорого стоят. Если вы пришлете протезы или комплектующие, мы сможем помочь многим воинам, которые героически защищают нашу свободу, стоят на страже нашей Родины", — сказал Фомин.
"За время существования проекта "Время своих" мы помогли многим нуждающимся в протезировании людям - и готовы продолжать эту работу. Следите за видеоотчетами о наших подопечных в Telegram-канале "Время своих", — заключила собеседница агентства.
Чтобы связаться насчет передачи протезов, нужно написать на почту v.s.2023@ya.ru или позвонить по номеру +79160032023, добавили в проекте.
Как сообщала ранее Коровина, получить помощь могут представители любой религии, все граждане РФ, а если у кого-то нет полиса ОМС — юристы проекта помогут восстановить документы.
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