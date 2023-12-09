https://ria.ru/20231209/prokuratura-1914822587.html

В Нижнем Тагиле более 11 тысяч человек остались без теплоснабжения

В Нижнем Тагиле более 11 тысяч человек остались без теплоснабжения - РИА Новости, 09.12.2023

В Нижнем Тагиле более 11 тысяч человек остались без теплоснабжения

Более 130 домов, в которых проживают более 11 тысяч человек, а также детские сады, школы и поликлиники в Нижнем Тагиле остались без теплоснабжения из-за... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:30

2023-12-09T16:30

2023-12-09T18:33

происшествия

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Более 130 домов, в которых проживают более 11 тысяч человек, а также детские сады, школы и поликлиники в Нижнем Тагиле остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщает региональная прокуратура в Telegram. "Восьмого декабря около 20.00 (18.00 мск) на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов в Нижнем Тагиле произошел порыв магистральной теплосети, эксплуатируемой МУП "Горэнерго-НТ", обеспечивающей теплоснабжением 89 многоквартирных и 45 частных домов, 5 детских садов, 4 школы и 2 поликлиники. В указанных домах проживает свыше 11,7 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что порыв вызван избыточным давлением теплоносителя в сети, возникшем при увеличении параметров для поддержания надлежащего температурного режима в жилых помещениях в условиях резкого понижения температуры воздуха. По данным ведомства, утром в субботу 41 многоквартирный дом и большинство объектов социальной инфраструктуры обеспечены резервным теплоснабжением. Завершение работ по устранению коммунальной аварии запланировано до конца 9 декабря. По данным Уралгидрометцентра, до 13 декабря в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов. Наиболее низкая температура предполагается в ночь на 11 декабря – на севере и востоке Свердловской области ожидается от -33 до-38 градусов, в низинах – до 45 градусов мороза.

https://ria.ru/20231209/mchs-1914757515.html

нижний тагил

свердловская область

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происшествия, нижний тагил, свердловская область