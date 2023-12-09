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Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте "Битва клубов" в Туле - РИА Новости, 09.12.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
17:31 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/proekt-1914831246.html
Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте "Битва клубов" в Туле
Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте "Битва клубов" в Туле - РИА Новости, 09.12.2023
Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте "Битва клубов" в Туле
Более 2 тысяч жителей Тульской области приняли участие в первом региональном проекте "Битва клубов", направленном на популяризацию здорового образа жизни,... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:31
2023-12-09T17:31
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ТУЛА, 9 дек — РИА Новости. Более 2 тысяч жителей Тульской области приняли участие в первом региональном проекте "Битва клубов", направленном на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. В субботу в спортивном центре "Тула-Арена" состоялось торжественное закрытие первого регионального проекта "Битва клубов". "Битва клубов" — уникальный проект не только для Тульской области, но и для всей страны. Соревнования проходили в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Они помогли создать и развить спортивные клубы, как поручал Владимир Путин. Мы объединили более 2 тысяч сторонников здорового образа жизни", — цитируют в пресс-службе министра спорта Тульской области Дмитрия Яковлева. Он отметил, что губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание популяризации физической культуры и спорта в регионе. За звание победителя боролись 86 клубов со всего региона. Это команды школ, техникумов и колледжей, а также спортивные сообщества, созданные в организациях и на предприятиях. С апреля они испытали свои силы в баскетболе 3х3, волейболе, пейнтболе, мини-футболе, тэг-регби и комплексе ГТО. Победителями в школьной лиге стали спортклуб "Олимп" тульского лицея №2 им. Б.А. Слободскова, в студенческой лиге - спортклуб "Олимпиец" из города Новомосковска (Училище олимпийского резерва), в бизнес-лиге - спортклуб УМВД России по Тульской области.
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тульская область, тула, алексей дюмин, россия
Тульская область, Тульская область, Тула, Алексей Дюмин, Россия

Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте "Битва клубов" в Туле

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиБолее 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте "Битва клубов" в Туле
Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте Битва клубов в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте "Битва клубов" в Туле
Читать ria.ru в
ТУЛА, 9 дек — РИА Новости. Более 2 тысяч жителей Тульской области приняли участие в первом региональном проекте "Битва клубов", направленном на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
В субботу в спортивном центре "Тула-Арена" состоялось торжественное закрытие первого регионального проекта "Битва клубов".
"Битва клубов" — уникальный проект не только для Тульской области, но и для всей страны. Соревнования проходили в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Они помогли создать и развить спортивные клубы, как поручал Владимир Путин. Мы объединили более 2 тысяч сторонников здорового образа жизни", — цитируют в пресс-службе министра спорта Тульской области Дмитрия Яковлева.
Он отметил, что губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание популяризации физической культуры и спорта в регионе.
За звание победителя боролись 86 клубов со всего региона. Это команды школ, техникумов и колледжей, а также спортивные сообщества, созданные в организациях и на предприятиях. С апреля они испытали свои силы в баскетболе 3х3, волейболе, пейнтболе, мини-футболе, тэг-регби и комплексе ГТО.
Победителями в школьной лиге стали спортклуб "Олимп" тульского лицея №2 им. Б.А. Слободскова, в студенческой лиге - спортклуб "Олимпиец" из города Новомосковска (Училище олимпийского резерва), в бизнес-лиге - спортклуб УМВД России по Тульской области.
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