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Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте "Битва клубов" в Туле

Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте "Битва клубов" в Туле - РИА Новости, 09.12.2023

Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте "Битва клубов" в Туле

Более 2 тысяч жителей Тульской области приняли участие в первом региональном проекте "Битва клубов", направленном на популяризацию здорового образа жизни,... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:31

2023-12-09T17:31

2023-12-09T17:31

тульская область

тульская область

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алексей дюмин

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ТУЛА, 9 дек — РИА Новости. Более 2 тысяч жителей Тульской области приняли участие в первом региональном проекте "Битва клубов", направленном на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. В субботу в спортивном центре "Тула-Арена" состоялось торжественное закрытие первого регионального проекта "Битва клубов". "Битва клубов" — уникальный проект не только для Тульской области, но и для всей страны. Соревнования проходили в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Они помогли создать и развить спортивные клубы, как поручал Владимир Путин. Мы объединили более 2 тысяч сторонников здорового образа жизни", — цитируют в пресс-службе министра спорта Тульской области Дмитрия Яковлева. Он отметил, что губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание популяризации физической культуры и спорта в регионе. За звание победителя боролись 86 клубов со всего региона. Это команды школ, техникумов и колледжей, а также спортивные сообщества, созданные в организациях и на предприятиях. С апреля они испытали свои силы в баскетболе 3х3, волейболе, пейнтболе, мини-футболе, тэг-регби и комплексе ГТО. Победителями в школьной лиге стали спортклуб "Олимп" тульского лицея №2 им. Б.А. Слободскова, в студенческой лиге - спортклуб "Олимпиец" из города Новомосковска (Училище олимпийского резерва), в бизнес-лиге - спортклуб УМВД России по Тульской области.

https://ria.ru/20231109/tula-1908589785.html

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тульская область, тула, алексей дюмин, россия