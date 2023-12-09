https://ria.ru/20231209/prilivy-1914748275.html

Ученые изучили колебания прибрежных районов при приливах

Ученые изучили колебания прибрежных районов при приливах - РИА Новости, 09.12.2023

Ученые изучили колебания прибрежных районов при приливах

Территория прибрежных районов России, как показало проведенное студентом Московского государственного университета геодезии и картографии исследование,... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T03:11

2023-12-09T03:11

2023-12-09T09:22

наука

россия

москва

дальний восток

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

экология в россии

наука

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Территория прибрежных районов России, как показало проведенное студентом Московского государственного университета геодезии и картографии исследование, поднимается и опускается ежедневно на пять — шесть сантиметров, а Москва колеблется почти на сантиметр, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "В Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК), используя методики математического анализа высшей геодезии, изучили влияние приливных нагрузочных эффектов на территорию России <...>. В результате исследований, было установлено, что вся прибрежная территория Северо-Запада и Дальнего Востока каждый день поднимается и опускается на пять — шесть сантиметров, а Москва "дышит" с амплитудой девять миллиметров в день", — отметили представители вуза.Студент пятого курса геодезического факультета МИИГАиК по специальности "прикладная геодезия" Семен Жидяев, который провел исследование, использовал для расчетов не только классическую теорию приливов и отливов, но и принципы перемещения водных масс океана, пояснили в университете."Если мы говорим о нагрузке океанических приливов, то неучет данного эффекта может повлиять на точность глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) позиционирования, а именно для улучшения точности получения геодезической высоты, которая необходима для корректного функционирования навигации", — отметил Жидяев. В университете признали, что простому человеку такой эффект, к сожалению, увидеть и почувствовать невозможно. Подобные явления можно зафиксировать только с использованием высокоточных геодезических приборов, в частности ГНСС-аппаратуры. "Эффект от движения земной коры под действием нагрузочного эффекта похож на океаническую волну — плавную и равномерно накатывающую на берег. Например, если сравнивать с землетрясениями, то там резкие скачки, а в данном случае все происходит монотонно", — добавил исследователь. Как рассказали в МИИГАиК, существуют два вида нагрузочных эффектов. Во время исследования рассматривался первый — нагрузка океанических приливов. Второй — это так называемые "твердые приливы", зависящие от влияния на нашу планету Солнца и Луны, которые вызывают деформацию земной коры.При этом опасаться за целостность зданий и инфраструктуры не стоит, поскольку это регулярный процесс для Земли, свойственный строению планеты, и "на привычную нам жизнь он не влияет", заверили в вузе.

https://ria.ru/20231206/gaz-1914069164.html

https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html

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россия, москва, дальний восток, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), экология в россии, наука