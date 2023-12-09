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В Саратовской области загорелась электричка - РИА Новости, 09.12.2023
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23:52 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/pozhar-1914870806.html
В Саратовской области загорелась электричка
В Саратовской области загорелась электричка - РИА Новости, 09.12.2023
В Саратовской области загорелась электричка
Головной вагон пригородного поезда горел в Саратовской области, пассажиров перевели в отцепленные вагоны, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Приволжской... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T23:52
2023-12-09T23:52
происшествия
саратовская область
приволжская железная дорога
ржд
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САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Головной вагон пригородного поезда горел в Саратовской области, пассажиров перевели в отцепленные вагоны, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД). "Сегодня, 9 декабря, в 16.48 мск на перегоне Татищево - Кологривовка Саратовского региона Приволжской железной дороги в результате возгорания в головном вагоне произошла остановка пригородного поезда № 6481 сообщением Анисовка - Лопуховка. На место происшествия вызван пожарный поезд станции Аткарск и пожарные расчеты из Татищево. Никто не пострадал. Пассажиров перевели в отцепленные вагоны", - говорится в сообщении. Позднее пассажиров доставили до места назначения на электричке сообщением Примыкание - Аткарск, маршрут которой был продлен до станции Лопуховка. В пресс-службе отметили, что инцидент привел к задержке пригородного поезда №6552 Аткарск - Лысые Горы, поэтому ожидающих его пассажиров разместили в комнатах отдыха на станции Аткарск и обеспечили водой и горячим чаем.
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происшествия, саратовская область, приволжская железная дорога, ржд
Происшествия, Саратовская область, Приволжская железная дорога, РЖД
В Саратовской области загорелась электричка

Под Саратовом загорелся головной вагон пригородного поезда, никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор.. Архивное фото
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САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Головной вагон пригородного поезда горел в Саратовской области, пассажиров перевели в отцепленные вагоны, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД).
"Сегодня, 9 декабря, в 16.48 мск на перегоне Татищево - Кологривовка Саратовского региона Приволжской железной дороги в результате возгорания в головном вагоне произошла остановка пригородного поезда № 6481 сообщением Анисовка - Лопуховка. На место происшествия вызван пожарный поезд станции Аткарск и пожарные расчеты из Татищево. Никто не пострадал. Пассажиров перевели в отцепленные вагоны", - говорится в сообщении.
Позднее пассажиров доставили до места назначения на электричке сообщением Примыкание - Аткарск, маршрут которой был продлен до станции Лопуховка.
В пресс-службе отметили, что инцидент привел к задержке пригородного поезда №6552 Аткарск - Лысые Горы, поэтому ожидающих его пассажиров разместили в комнатах отдыха на станции Аткарск и обеспечили водой и горячим чаем.
Место столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Северной Осетии. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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ПроисшествияСаратовская областьПриволжская железная дорогаРЖД
 
 
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