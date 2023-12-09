https://ria.ru/20231209/pozdravlenie-1914654188.html
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T07:00
2023-12-09T07:00
2023-12-09T09:28
новости агентства
россия
миа "россия сегодня"
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914648631_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_3b9c5abcf416a36f8c89527165160d3a.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире."Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников — известных журналистов, корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов. Щедро делитесь опытом и знаниями с молодыми сотрудниками", — говорится в поздравительной телеграмме.Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, россия, миа "россия сегодня", владимир путин
Новости агентства, Россия, МИА "Россия сегодня", Владимир Путин
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире.
"Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников — известных журналистов, корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов. Щедро делитесь опытом и знаниями с молодыми сотрудниками", — говорится в поздравительной телеграмме.
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"
Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".
Международная медиагруппа "Россия сегодня
" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.