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Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
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07:00 09.12.2023 (обновлено: 09:28 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/pozdravlenie-1914654188.html
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T07:00
2023-12-09T09:28
новости агентства
россия
миа "россия сегодня"
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире."Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников — известных журналистов, корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов. Щедро делитесь опытом и знаниями с молодыми сотрудниками", — говорится в поздравительной телеграмме.Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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Артем Смирнов
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
новости агентства, россия, миа "россия сегодня", владимир путин
Новости агентства, Россия, МИА "Россия сегодня", Владимир Путин

Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире.
"Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников — известных журналистов, корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов. Щедро делитесь опытом и знаниями с молодыми сотрудниками", — говорится в поздравительной телеграмме.
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Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"
Вчера, 10:23
Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
 
Новости агентстваРоссияМИА "Россия сегодня"Владимир Путин
 
 
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