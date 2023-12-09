https://ria.ru/20231209/pozdravlenie-1914654188.html

Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием

Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023

Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T07:00

2023-12-09T07:00

2023-12-09T09:28

новости агентства

россия

миа "россия сегодня"

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире."Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников — известных журналистов, корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов. Щедро делитесь опытом и знаниями с молодыми сотрудниками", — говорится в поздравительной телеграмме.Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, миа "россия сегодня", владимир путин