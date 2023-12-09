https://ria.ru/20231209/poteri-1914797102.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Украинские войска в результате российских ударов на херсонском направлении потеряли до 50 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:28
2023-12-09T14:28
2023-12-09T14:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в результате российских ударов на херсонском направлении потеряли до 50 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5437fbfc21d3aae341bf3176aacf3021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных на Херсонском направлении