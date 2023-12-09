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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 09.12.2023 (обновлено: 14:40 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/poteri-1914797102.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Украинские войска в результате российских ударов на херсонском направлении потеряли до 50 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:28
2023-12-09T14:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в результате российских ударов на херсонском направлении потеряли до 50 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
херсонская область
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в результате российских ударов на херсонском направлении потеряли до 50 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 декабря, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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