https://ria.ru/20231209/poteri-1914797102.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Украинские войска в результате российских ударов на херсонском направлении потеряли до 50 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:28

2023-12-09T14:28

2023-12-09T14:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в результате российских ударов на херсонском направлении потеряли до 50 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)