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В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.12.2023

В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень низких температур, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T20:49

2023-12-09T20:49

2023-12-09T20:54

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень низких температур, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о низких температурах в Москве и Подмосковье действует до 21.00 11 декабря. Как отмечается, по 11 декабря ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 — 14 градусов Цельсия ниже климатической нормы. Кроме того, гидрометцентром объявлен "желтый" уровень опасности из-за ветра и гололедицы. Предупреждение о ветре с порывами 15 метров в секунду в Москве и области действует с 9.00 11 декабря до 21.00 12 декабря, а предупреждение о гололедице действует до 21.00 12 декабря.

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье)