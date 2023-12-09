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В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.12.2023
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20:49 09.12.2023 (обновлено: 20:54 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/pogoda-1914857005.html
В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.12.2023
В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень низких температур, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T20:49
2023-12-09T20:54
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень низких температур, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о низких температурах в Москве и Подмосковье действует до 21.00 11 декабря. Как отмечается, по 11 декабря ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 — 14 градусов Цельсия ниже климатической нормы. Кроме того, гидрометцентром объявлен "желтый" уровень опасности из-за ветра и гололедицы. Предупреждение о ветре с порывами 15 метров в секунду в Москве и области действует с 9.00 11 декабря до 21.00 12 декабря, а предупреждение о гололедице действует до 21.00 12 декабря.
москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень опасности из-за холода

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Снег в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень низких температур, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о низких температурах в Москве и Подмосковье действует до 21.00 11 декабря. Как отмечается, по 11 декабря ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 — 14 градусов Цельсия ниже климатической нормы.
Кроме того, гидрометцентром объявлен "желтый" уровень опасности из-за ветра и гололедицы. Предупреждение о ветре с порывами 15 метров в секунду в Москве и области действует с 9.00 11 декабря до 21.00 12 декабря, а предупреждение о гололедице действует до 21.00 12 декабря.
Уборка снега в Москве
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

Уборка снега в Москве

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

Уборка снега в Москве

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Это соответствует январским показателям.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

Уборка снега в Москве

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 8
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

Уборка снега в Москве

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

Уборка снега в Москве

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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