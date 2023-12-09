https://ria.ru/20231209/pogoda-1914798544.html

Москвичей предупредили об аномальных морозах

Москвичей предупредили об аномальных морозах - РИА Новости, 09.12.2023

Москвичей предупредили об аномальных морозах

МЧС России предупредило об аномальных морозах на 7-10 градусов ниже нормы с воскресенья на понедельник 10-11 декабря в Москве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:35

2023-12-09T14:35

2023-12-09T14:37

москва

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МЧС России предупредило об аномальных морозах на 7-10 градусов ниже нормы с воскресенья на понедельник 10-11 декабря в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет 10 и 11 декабря в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении. Москвичей призывают одеваться по погоде, не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки, одежда должна быть многослойной, а в помещении рекомендуют снимать обувь. "На морозе старайтесь не стоять, двигайтесь. Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и так далее. Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре", - добавляется в сообщении. Автомобилистам рекомендуют строго соблюдать ПДД, помнить, что все узлы и агрегаты автомобиля должны быть исправны; иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и тёплые вещи; убедиться в том, что в багажнике имеется буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля. В МЧС отметили, что в случае, если человек оказался на трассе в затруднительной ситуации, необходимо незамедлительно набирать номер "101" или "112", или единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

https://ria.ru/20231206/kolebaniya-1914163440.html

https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html

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москва, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода