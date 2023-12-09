https://ria.ru/20231209/pnevmoniya-1914778254.html

В Тверской области ребенок умер от пневмонии, не выявленной врачами

В Тверской области ребенок умер от пневмонии, не выявленной врачами - РИА Новости, 09.12.2023

В Тверской области ребенок умер от пневмонии, не выявленной врачами

Трехлетняя девочка скончалась в Тверской области от пневмонии, которую врачи не выявили, по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи возбуждено уголовное РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:13

2023-12-09T12:13

2023-12-09T12:13

происшествия

старицкий район

тверская область

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РЯЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Трехлетняя девочка скончалась в Тверской области от пневмонии, которую врачи не выявили, по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи возбуждено уголовное дело, сообщили прокуратура и СУСК по региону в Telegram-канале. "Прокуратура Старицкого района Тверской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи малолетнему ребенку (ч. 2 ст. 109 УК РФ)… Кроме того, прокуратурой организована проверка по вопросу оказания медпомощи ребенку врачами медицинских учреждений", - сообщила прокуратура. По предварительным данным, 30 ноября мать трехлетней девочки вызвала скорую помощь из-за высокой температуры и рвоты у ребенка. Врачи констатировали наличие признаков ротавирусной инфекции. На следующий день состояние девочки ухудшилось, мать вновь вызвала "скорую", ребенка доставили в Старицкую центральную районную больницу, а затем в детскую областную клиническую больницу, где девочка скончалась. "Согласно судебно-медицинскому исследованию, предварительной причиной смерти явилась пневмония. Указанное заболевание врачами ГБУЗ ТО "Старицкая ЦРБ" не было выявлено, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было быть установлено и приняты необходимые меры, назначено соответствующее лечение", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. Следствием запрошены карты вызова бригады СМП, медицинские документы ребенка, допрошены свидетели.

https://ria.ru/20231208/vrachi-1914586107.html

https://ria.ru/20230717/sud-1884749850.html

старицкий район

тверская область

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происшествия, старицкий район, тверская область