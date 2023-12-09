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"Лосиный остров" продолжит функционировать как национальный парк - РИА Новости, 09.12.2023
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14:54 09.12.2023
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"Лосиный остров" продолжит функционировать как национальный парк
"Лосиный остров" продолжит функционировать как национальный парк - РИА Новости, 09.12.2023
"Лосиный остров" продолжит функционировать как национальный парк
Парк "Лосиный остров" станет важным центром экопросвещения, чтобы развивать эту деятельность, планируется создать рабочую группу из экспертов, сообщила в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:54
2023-12-09T14:54
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Парк "Лосиный остров" станет важным центром экопросвещения, чтобы развивать эту деятельность, планируется создать рабочую группу из экспертов, сообщила в субботу руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева. Она подчеркнула, что весь национальный парк "Лосиный остров" - и та часть, которая передается Москве, и та часть, которая остается в Московской области - будет функционировать, как национальный парк в полном соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях. "Мы продолжим заниматься ровно теми мероприятиями, которые до этого помогали реализовывать на территории национального парка, но также сможем более масштабно развернуть научную программу, мы делаем это на других территориях города по изучению экосистемы... Будем продолжать активно развивать программы экопросвещения, наши программы на остальных территориях за прошлый год более 600 тысяч человек посетили, и мы думаем, что, конечно, "Лосиный остров" станет тоже важным центром экологического просвещения и экологического образования", - рассказала Урожаева. "Для того, чтобы эту деятельность развивать, мы планируем создать рабочую группу из экспертов - биологов, экологов, которые будут помогать реализовывать эти мероприятия, оценивать тот набор мер, действий, которые мы будем планировать делать", - добавила глава департамента. Она отметила, что, по подсчётам, до 3 миллионов людей в год посещают парк "Лосиный остров" - занимаются спортом, отдыхают, гуляют с детьми. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий передать Москве часть полномочий по управлению территорией национального парка "Лосиный остров", которая расположена в границах города.
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"Лосиный остров" продолжит функционировать как национальный парк

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкПарк "Лосиный остров"
Парк Лосиный остров - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Парк "Лосиный остров". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Парк "Лосиный остров" станет важным центром экопросвещения, чтобы развивать эту деятельность, планируется создать рабочую группу из экспертов, сообщила в субботу руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.
Она подчеркнула, что весь национальный парк "Лосиный остров" - и та часть, которая передается Москве, и та часть, которая остается в Московской области - будет функционировать, как национальный парк в полном соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях.
«
"Мы продолжим заниматься ровно теми мероприятиями, которые до этого помогали реализовывать на территории национального парка, но также сможем более масштабно развернуть научную программу, мы делаем это на других территориях города по изучению экосистемы... Будем продолжать активно развивать программы экопросвещения, наши программы на остальных территориях за прошлый год более 600 тысяч человек посетили, и мы думаем, что, конечно, "Лосиный остров" станет тоже важным центром экологического просвещения и экологического образования", - рассказала Урожаева.
"Для того, чтобы эту деятельность развивать, мы планируем создать рабочую группу из экспертов - биологов, экологов, которые будут помогать реализовывать эти мероприятия, оценивать тот набор мер, действий, которые мы будем планировать делать", - добавила глава департамента.
Она отметила, что, по подсчётам, до 3 миллионов людей в год посещают парк "Лосиный остров" - занимаются спортом, отдыхают, гуляют с детьми.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий передать Москве часть полномочий по управлению территорией национального парка "Лосиный остров", которая расположена в границах города.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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