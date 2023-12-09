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Чиновников в КБР заподозрили в халатности из-за плохого отопления - РИА Новости, 09.12.2023
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18:24 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/otoplenie-1914839564.html
Чиновников в КБР заподозрили в халатности из-за плохого отопления
Чиновников в КБР заподозрили в халатности из-за плохого отопления - РИА Новости, 09.12.2023
Чиновников в КБР заподозрили в халатности из-за плохого отопления
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации города Тырныауз – центра Эльбрусского района, которых подозревают РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T18:24
2023-12-09T18:24
происшествия
тырныауз
жкх
эльбрусский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации города Тырныауз – центра Эльбрусского района, которых подозревают в халатности при подготовке к отопительному сезону, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, с начала отопительного сезона в следственное управление СК России по КБР поступил ряд обращений жителей города Тырныауз об отсутствующем либо недостаточном отоплении в многоквартирных жилых домах, а также регулярных перебоях с холодным водоснабжением. "Установлено, что должностные лица администрации, на которых законодательно возложено исполнение обязанностей по подготовке и обеспечению надлежащего теплоснабжения,… а также обеспечению населения водоснабжением и водоотведением, своих обязанностей не выполнили ввиду недобросовестного отношения и небрежного их исполнения", - говорится в сообщении. Отмечается, что бездействие чиновников повлекло существенное нарушение прав и законных интересов жителей города. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.
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тырныауз
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происшествия, тырныауз, жкх, эльбрусский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тырныауз, ЖКХ, Эльбрусский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Чиновников в КБР заподозрили в халатности из-за плохого отопления

Чиновников в КБР заподозрили в халатности при подготовке к отопительному сезону

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКошка у батареи
Кошка у батареи - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации города Тырныауз – центра Эльбрусского района, которых подозревают в халатности при подготовке к отопительному сезону, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, с начала отопительного сезона в следственное управление СК России по КБР поступил ряд обращений жителей города Тырныауз об отсутствующем либо недостаточном отоплении в многоквартирных жилых домах, а также регулярных перебоях с холодным водоснабжением.
"Установлено, что должностные лица администрации, на которых законодательно возложено исполнение обязанностей по подготовке и обеспечению надлежащего теплоснабжения,… а также обеспечению населения водоснабжением и водоотведением, своих обязанностей не выполнили ввиду недобросовестного отношения и небрежного их исполнения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бездействие чиновников повлекло существенное нарушение прав и законных интересов жителей города.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.
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ПроисшествияТырныаузЖКХЭльбрусский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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