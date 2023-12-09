https://ria.ru/20231209/otoplenie-1914839564.html

Чиновников в КБР заподозрили в халатности из-за плохого отопления

Чиновников в КБР заподозрили в халатности из-за плохого отопления - РИА Новости, 09.12.2023

Чиновников в КБР заподозрили в халатности из-за плохого отопления

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации города Тырныауз – центра Эльбрусского района, которых подозревают РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T18:24

2023-12-09T18:24

2023-12-09T18:24

происшествия

тырныауз

жкх

эльбрусский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации города Тырныауз – центра Эльбрусского района, которых подозревают в халатности при подготовке к отопительному сезону, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, с начала отопительного сезона в следственное управление СК России по КБР поступил ряд обращений жителей города Тырныауз об отсутствующем либо недостаточном отоплении в многоквартирных жилых домах, а также регулярных перебоях с холодным водоснабжением. "Установлено, что должностные лица администрации, на которых законодательно возложено исполнение обязанностей по подготовке и обеспечению надлежащего теплоснабжения,… а также обеспечению населения водоснабжением и водоотведением, своих обязанностей не выполнили ввиду недобросовестного отношения и небрежного их исполнения", - говорится в сообщении. Отмечается, что бездействие чиновников повлекло существенное нарушение прав и законных интересов жителей города. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.

https://ria.ru/20231209/arest-1914836108.html

тырныауз

эльбрусский район

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происшествия, тырныауз, жкх, эльбрусский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)