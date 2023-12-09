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Еще 4 предприятия Оренбуржья войдут в нацпроект "Производительность труда"
Еще 4 предприятия Оренбуржья войдут в нацпроект "Производительность труда" - РИА Новости, 09.12.2023
Еще 4 предприятия Оренбуржья войдут в нацпроект "Производительность труда"
С 2019 года 43 предприятия Оренбургской области начали участвовать в национальном проекте "Производительность труда", в следующем году в него включатся еще 4... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:38
2023-12-09T12:38
2023-12-09T12:38
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
максим решетников
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. С 2019 года 43 предприятия Оренбургской области начали участвовать в национальном проекте "Производительность труда", в следующем году в него включатся еще 4 компании, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Оренбургская область участвует в национальном проекте "Производительность труда" с 2019 года. За это время к нему присоединились 43 предприятия из различных отраслей экономики: строительство, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт и торговля", – приводятся в сообщении слова губернатора Дениса Паслера. Он добавил, что внедрение бережливых технологий, оптимизация процессов подтверждают свою необходимость для предприятий Оренбургской области. Экономический эффект от их внедрения превысил 1 миллиард рублей. "В 2024 году в нацпроект войдут еще четыре предприятия", – сказал Паслер. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что национальный проект "Производительность труда" показал свою эффективность, он должен быть масштабирован и продлен. В рамках нацпроекта Федеральный центр компетенций и созданные в 60 регионах страны региональные центры помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, максим решетников
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Максим Решетников
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. С 2019 года 43 предприятия Оренбургской области начали участвовать в национальном проекте "Производительность труда", в следующем году в него включатся еще 4 компании, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Оренбургская область участвует в национальном проекте "Производительность труда" с 2019 года. За это время к нему присоединились 43 предприятия из различных отраслей экономики: строительство, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт и торговля", – приводятся в сообщении слова губернатора Дениса Паслера.
Он добавил, что внедрение бережливых технологий, оптимизация процессов подтверждают свою необходимость для предприятий Оренбургской области. Экономический эффект от их внедрения превысил 1 миллиард рублей.
"В 2024 году в нацпроект войдут еще четыре предприятия", – сказал Паслер.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что национальный проект "Производительность труда" показал свою эффективность, он должен быть масштабирован и продлен. В рамках нацпроекта Федеральный центр компетенций и созданные в 60 регионах страны региональные центры помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.