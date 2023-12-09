https://ria.ru/20231209/orenburg-1914778627.html

Еще 4 предприятия Оренбуржья войдут в нацпроект "Производительность труда"

Еще 4 предприятия Оренбуржья войдут в нацпроект "Производительность труда" - РИА Новости, 09.12.2023

Еще 4 предприятия Оренбуржья войдут в нацпроект "Производительность труда"

С 2019 года 43 предприятия Оренбургской области начали участвовать в национальном проекте "Производительность труда", в следующем году в него включатся еще 4... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:38

2023-12-09T12:38

2023-12-09T12:38

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

максим решетников

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. С 2019 года 43 предприятия Оренбургской области начали участвовать в национальном проекте "Производительность труда", в следующем году в него включатся еще 4 компании, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Оренбургская область участвует в национальном проекте "Производительность труда" с 2019 года. За это время к нему присоединились 43 предприятия из различных отраслей экономики: строительство, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт и торговля", – приводятся в сообщении слова губернатора Дениса Паслера. Он добавил, что внедрение бережливых технологий, оптимизация процессов подтверждают свою необходимость для предприятий Оренбургской области. Экономический эффект от их внедрения превысил 1 миллиард рублей. "В 2024 году в нацпроект войдут еще четыре предприятия", – сказал Паслер. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что национальный проект "Производительность труда" показал свою эффективность, он должен быть масштабирован и продлен. В рамках нацпроекта Федеральный центр компетенций и созданные в 60 регионах страны региональные центры помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, денис паслер, максим решетников