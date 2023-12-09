https://ria.ru/20231209/obstrely-1914741575.html

ВСУ десять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.12.2023

ВСУ десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T00:37

2023-12-09T00:37

2023-12-09T00:39

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о десяти фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) <...> На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 35 различных боеприпасов. Под огнем оказались два населенных пункта: Донецк и Горловка. Согласно информации ведомства, сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 19 обстрелов.

https://ria.ru/20231208/poteri-1914647111.html

донецкая народная республика

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донецк

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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, россия, происшествия