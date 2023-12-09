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Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке - РИА Новости, 09.12.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:59
2023-12-09T16:59
2023-12-09T17:12
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.35 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.В 15.00 ВСУ уже обстреливали Макеевку четырьмя ракетами из РСЗО.Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
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в мире, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке