https://ria.ru/20231209/novosibirsk-1914764165.html

В Новосибирске начали проверку после публикации видео избиения девочки

В Новосибирске начали проверку после публикации видео избиения девочки - РИА Новости, 09.12.2023

В Новосибирске начали проверку после публикации видео избиения девочки

Полицейские в Новосибирске устанавливают причастных к жестокому избиению девочки в одной из школ, проверки организовали следователи СК и прокуратура. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T09:53

2023-12-09T09:53

2023-12-09T09:53

происшествия

новосибирск

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске устанавливают причастных к жестокому избиению девочки в одной из школ, проверки организовали следователи СК и прокуратура. По данным Telegram-канала "ЧП-Новосибирск", девочку-сироту жестоко избили в туалете школы. "Полицейские оперативно установили личность пострадавшей и ее законного представителя. С ними проводится работа. Также полицейские устанавливают личности других участников конфликта", - сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. При этом в полиции уточнили, что по факту избиения заявлений и сообщений в полицию не поступало. Информация была зарегистрирована по выявленной публикации в интернете. "Следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка по размещенной в сети интернет информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней", - сообщает в свою очередь СУСК по региону. Проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних в связи с информацией об избиении ребенка в школе организовала и прокуратура Кировского района Новосибирска. "В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)