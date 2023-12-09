https://ria.ru/20231209/novosibirsk-1914764165.html
В Новосибирске начали проверку после публикации видео избиения девочки
В Новосибирске начали проверку после публикации видео избиения девочки - РИА Новости, 09.12.2023
В Новосибирске начали проверку после публикации видео избиения девочки
Полицейские в Новосибирске устанавливают причастных к жестокому избиению девочки в одной из школ, проверки организовали следователи СК и прокуратура. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T09:53
2023-12-09T09:53
2023-12-09T09:53
происшествия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске устанавливают причастных к жестокому избиению девочки в одной из школ, проверки организовали следователи СК и прокуратура. По данным Telegram-канала "ЧП-Новосибирск", девочку-сироту жестоко избили в туалете школы. "Полицейские оперативно установили личность пострадавшей и ее законного представителя. С ними проводится работа. Также полицейские устанавливают личности других участников конфликта", - сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. При этом в полиции уточнили, что по факту избиения заявлений и сообщений в полицию не поступало. Информация была зарегистрирована по выявленной публикации в интернете. "Следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка по размещенной в сети интернет информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней", - сообщает в свою очередь СУСК по региону. Проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних в связи с информацией об избиении ребенка в школе организовала и прокуратура Кировского района Новосибирска. "В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске начали проверку после публикации видео избиения девочки
Полиция Новосибирска начала проверку из-за видео избиения девочки-сироты в школе
НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости.
Полицейские в Новосибирске устанавливают причастных к жестокому избиению девочки в одной из школ, проверки
организовали следователи СК и прокуратура
.
По данным Telegram-канала "ЧП-Новосибирск", девочку-сироту жестоко избили в туалете школы.
«
"Полицейские оперативно установили личность пострадавшей и ее законного представителя. С ними проводится работа. Также полицейские устанавливают личности других участников конфликта", - сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.
При этом в полиции уточнили, что по факту избиения заявлений и сообщений в полицию не поступало. Информация была зарегистрирована по выявленной публикации в интернете.
"Следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка по размещенной в сети интернет информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней", - сообщает в свою очередь СУСК по региону.
Проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних в связи с информацией об избиении ребенка в школе организовала и прокуратура Кировского района Новосибирска.
"В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
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