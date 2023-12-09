https://ria.ru/20231209/nato-1914808803.html

СМИ: финский посол связался с Трампом для уточнения его позиции по НАТО

СМИ: финский посол связался с Трампом для уточнения его позиции по НАТО - РИА Новости, 09.12.2023

СМИ: финский посол связался с Трампом для уточнения его позиции по НАТО

Посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала связался с экс-президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться убедить его в ценности своей страны для НАТО,... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:30

2023-12-09T15:30

2023-12-09T15:34

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала связался с экс-президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться убедить его в ценности своей страны для НАТО, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. По информации издания, которое поговорило с рядом европейских дипломатов, в Европе растет обеспокоенность по поводу того, что возможное возвращение Трампа к власти может означать прекращение поддержки Украины, а также ослабление НАТО. "По меньшей мере один посол... Микко Хаутала напрямую связался с Трампом и попытался убедить его в ценности его страны для НАТО в качестве нового члена", - говорится в сообщении газеты. Финляндия на фоне событий на Украине в мае 2022 года подала заявку на вступление в альянс. Четвертого апреля она стала 31-м членом НАТО. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231208/ukraine-1914738530.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, нато