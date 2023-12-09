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Пушилин наградил военнослужащих, защищающих Донбасс
Пушилин наградил военнослужащих, защищающих Донбасс - РИА Новости, 09.12.2023
Пушилин наградил военнослужащих, защищающих Донбасс
Глава ДНР Денис Пушилин наградил государственными наградами республики около 30 военнослужащих, защищающих Донбасс, видео опубликовано в его Telegram-канале. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T18:32
2023-12-09T18:32
2023-12-09T21:19
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин наградил государственными наградами республики около 30 военнослужащих, защищающих Донбасс, видео опубликовано в его Telegram-канале."Около 30 бойцов получили государственные награды ДНР: медали "Золотая Звезда" Героя Донецкой Народной Республики, знаки отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" с мечами и "Георгиевский крест", орден Республики, медали "За храбрость" и "За отвагу", — заявил Пушилин. Во время награждения глава ДНР передал военным слова благодарности от жителей региона. Он назвал тех, кто сражается на передовой, главными героями современности, образцами мужества и самоотверженности.Накануне президент Владимир Путин наградил Героев России медалями "Золотая Звезда" в Георгиевском зале Кремля.День Героев Отечества отмечают 9 декабря. Эта памятная дата посвящена кавалерам самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
https://ria.ru/20231209/den_geroev_otechestva-1914351932.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Владимир Путин, Россия
Пушилин наградил военнослужащих, защищающих Донбасс
Пушилин вручил государственные награды ДНР 30 военнослужащим, защищающим Донбасс