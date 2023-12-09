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Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023
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19:46 09.12.2023 (обновлено: 19:50 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914850820.html
Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023
Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в своем Telegram-канале поздравил международную медиагруппу "Россия Сегодня" с десятилетним... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T19:46
2023-12-09T19:50
новости агентства
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в своем Telegram-канале поздравил международную медиагруппу "Россия Сегодня" с десятилетним юбилеем, отметив, что быть на передовой информационного фронта - тоже героизм. "А ещё сегодня своё десятилетие празднует МИА "Россия сегодня". Поздравляю! Быть на передовой информационного фронта - тоже героизм", - написал Древаль. Он также поблагодарил руководство медиагруппы - генерального директора Дмитрия Киселева и главного редактора Маргариту Симоньян, а также весь коллектив "России Сегодня" за профессионализм, выдержку и умение держать планку. Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html
https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html
https://ria.ru/20231207/konkurs-1914483652.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости агентства, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, маргарита симоньян, владимир путин, риа новости, sputnik
Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, РИА Новости, Sputnik
Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

Глава общества "Знание" Древаль поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в своем Telegram-канале поздравил международную медиагруппу "Россия Сегодня" с десятилетним юбилеем, отметив, что быть на передовой информационного фронта - тоже героизм.
"А ещё сегодня своё десятилетие празднует МИА "Россия сегодня". Поздравляю! Быть на передовой информационного фронта - тоже героизм", - написал Древаль.
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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8 декабря, 19:39
Он также поблагодарил руководство медиагруппы - генерального директора Дмитрия Киселева и главного редактора Маргариту Симоньян, а также весь коллектив "России Сегодня" за профессионализм, выдержку и умение держать планку.
Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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Новости агентстваМИА "Россия сегодня"Дмитрий КиселевМаргарита СимоньянВладимир ПутинРИА НовостиSputnik
 
 
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