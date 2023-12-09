https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914850820.html
Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023
Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в своем Telegram-канале поздравил международную медиагруппу "Россия Сегодня" с десятилетним... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T19:46
2023-12-09T19:46
2023-12-09T19:50
новости агентства
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
маргарита симоньян
владимир путин
риа новости
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904759494_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_e7d8ef0c3c292fec546c2e6805847eb7.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в своем Telegram-канале поздравил международную медиагруппу "Россия Сегодня" с десятилетним юбилеем, отметив, что быть на передовой информационного фронта - тоже героизм. "А ещё сегодня своё десятилетие празднует МИА "Россия сегодня". Поздравляю! Быть на передовой информационного фронта - тоже героизм", - написал Древаль. Он также поблагодарил руководство медиагруппы - генерального директора Дмитрия Киселева и главного редактора Маргариту Симоньян, а также весь коллектив "России Сегодня" за профессионализм, выдержку и умение держать планку. Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html
https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html
https://ria.ru/20231207/konkurs-1914483652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904759494_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d4901515367be210d3ecf58623607ef5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, маргарита симоньян, владимир путин, риа новости, sputnik
Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, РИА Новости, Sputnik
Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Глава общества "Знание" Древаль поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в своем Telegram-канале
поздравил международную медиагруппу "Россия Сегодня" с десятилетним юбилеем, отметив, что быть на передовой информационного фронта - тоже героизм.
"А ещё сегодня своё десятилетие празднует МИА "Россия сегодня". Поздравляю! Быть на передовой информационного фронта - тоже героизм", - написал Древаль.
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист Премии Рунета
Он также поблагодарил руководство медиагруппы - генерального директора Дмитрия Киселева
и главного редактора Маргариту Симоньян
, а также весь коллектив "России Сегодня" за профессионализм, выдержку и умение держать планку.
Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин
, глава МИД РФ Сергей Лавров
, премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Сотрудников "России сегодня" наградили на конкурсе "ПРО Образование"