https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914850820.html

Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2023

Глава общества "Знание" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в своем Telegram-канале поздравил международную медиагруппу "Россия Сегодня" с десятилетним... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T19:46

2023-12-09T19:46

2023-12-09T19:50

новости агентства

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дмитрий киселев

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в своем Telegram-канале поздравил международную медиагруппу "Россия Сегодня" с десятилетним юбилеем, отметив, что быть на передовой информационного фронта - тоже героизм. "А ещё сегодня своё десятилетие празднует МИА "Россия сегодня". Поздравляю! Быть на передовой информационного фронта - тоже героизм", - написал Древаль. Он также поблагодарил руководство медиагруппы - генерального директора Дмитрия Киселева и главного редактора Маргариту Симоньян, а также весь коллектив "России Сегодня" за профессионализм, выдержку и умение держать планку. Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231208/proekty_rossiya_segodnya-1914710812.html

https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html

https://ria.ru/20231207/konkurs-1914483652.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости агентства, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, маргарита симоньян, владимир путин, риа новости, sputnik