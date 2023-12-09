https://ria.ru/20231209/mchs-1914773655.html

МЧС поздравило "Россию сегодня" с 10-летием

МЧС поздравило "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023

МЧС поздравило "Россию сегодня" с 10-летием

МЧС РФ поздравило коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, пожелав новых горизонтов развития и неиссякаемого творчества, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T11:24

2023-12-09T11:24

2023-12-09T11:24

общество

миа "россия сегодня"

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МЧС РФ поздравило коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, пожелав новых горизонтов развития и неиссякаемого творчества, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "МЧС России поздравляет международное информационное агентство "Россия сегодня" с 10-летием. 9 декабря коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" отмечает 10-ю годовщину образования. Вы являетесь одной из самых молодых медиагрупп и вместе с тем на протяжении всего периода удерживаете лидирующие позиции в рейтинге российских СМИ. Ваша уникальность - в виртуозном умении подать новость интересно и талантливо на нескольких мировых языках", - говорится в сообщении. В МЧС отметили, что благодаря ежедневному кропотливому труду профессиональных журналистов читатель оперативно узнает о событиях в стране и мире, а объективность материалов позволяет ему сформировать собственное мнение. Все это время, подчеркнули в ведомстве, медиагруппа идет рука об руку с МЧС России, поддерживает пожарных и спасателей в их нелегком труде, передает в массы четкую и проверенную информацию, находясь круглосуточно в курсе событий ведомства. "Благодарим вас за плодотворное сотрудничество. Желаем вам новых горизонтов развития, неиссякаемого творчества и роста числа благодарных читателей!" - добавили в МЧС. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231209/yubiley-1914664440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, миа "россия сегодня", россия