https://ria.ru/20231209/mchs-1914773655.html
МЧС поздравило "Россию сегодня" с 10-летием
МЧС поздравило "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 09.12.2023
МЧС поздравило "Россию сегодня" с 10-летием
МЧС РФ поздравило коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, пожелав новых горизонтов развития и неиссякаемого творчества, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:24
2023-12-09T11:24
2023-12-09T11:24
общество
миа "россия сегодня"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895827613_0:255:3076:1985_1920x0_80_0_0_5edbf2123d6988f9e96e2af58464637e.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МЧС РФ поздравило коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, пожелав новых горизонтов развития и неиссякаемого творчества, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "МЧС России поздравляет международное информационное агентство "Россия сегодня" с 10-летием. 9 декабря коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" отмечает 10-ю годовщину образования. Вы являетесь одной из самых молодых медиагрупп и вместе с тем на протяжении всего периода удерживаете лидирующие позиции в рейтинге российских СМИ. Ваша уникальность - в виртуозном умении подать новость интересно и талантливо на нескольких мировых языках", - говорится в сообщении. В МЧС отметили, что благодаря ежедневному кропотливому труду профессиональных журналистов читатель оперативно узнает о событиях в стране и мире, а объективность материалов позволяет ему сформировать собственное мнение. Все это время, подчеркнули в ведомстве, медиагруппа идет рука об руку с МЧС России, поддерживает пожарных и спасателей в их нелегком труде, передает в массы четкую и проверенную информацию, находясь круглосуточно в курсе событий ведомства. "Благодарим вас за плодотворное сотрудничество. Желаем вам новых горизонтов развития, неиссякаемого творчества и роста числа благодарных читателей!" - добавили в МЧС. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231209/yubiley-1914664440.html
россия
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895827613_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_a1881c1a2d5a75e79f59a3ae9bb3cc61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, миа "россия сегодня", россия
Общество, МИА "Россия сегодня", Россия
МЧС поздравило "Россию сегодня" с 10-летием
МЧС РФ поздравило медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
МЧС РФ поздравило коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, пожелав новых горизонтов развития и неиссякаемого творчества, сообщили РИА Новости в пресс-службе
ведомства.
«
"МЧС России поздравляет международное информационное агентство "Россия сегодня" с 10-летием. 9 декабря коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" отмечает 10-ю годовщину образования. Вы являетесь одной из самых молодых медиагрупп и вместе с тем на протяжении всего периода удерживаете лидирующие позиции в рейтинге российских СМИ. Ваша уникальность - в виртуозном умении подать новость интересно и талантливо на нескольких мировых языках", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что благодаря ежедневному кропотливому труду профессиональных журналистов читатель оперативно узнает о событиях в стране и мире, а объективность материалов позволяет ему сформировать собственное мнение.
Все это время, подчеркнули в ведомстве, медиагруппа идет рука об руку с МЧС России, поддерживает пожарных и спасателей в их нелегком труде, передает в массы четкую и проверенную информацию, находясь круглосуточно в курсе событий ведомства.
"Благодарим вас за плодотворное сотрудничество. Желаем вам новых горизонтов развития, неиссякаемого творчества и роста числа благодарных читателей!" - добавили в МЧС.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем