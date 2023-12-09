https://ria.ru/20231209/lepen-1914756699.html

Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу о фиктивных рабочих местах

Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу о фиктивных рабочих местах - РИА Новости, 09.12.2023

Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу о фиктивных рабочих местах

Марин Ле Пен и еще 26 членов партии "Национальное объединение" предстанут перед коррекционным трибуналом по делу о создании якобы фиктивных рабочих мест для... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T08:29

2023-12-09T08:29

2023-12-09T08:33

в мире

париж

марин ле пен

европарламент

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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости. Марин Ле Пен и еще 26 членов партии "Национальное объединение" предстанут перед коррекционным трибуналом по делу о создании якобы фиктивных рабочих мест для ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, сообщил телеканал BFMTV. Двое судей по требованию прокуратуры в пятницу приняли решение судить 27 человек из партии "Национальное объединение". Об этом телеканалу сообщили в прокуратуре Парижа. В партии, при этом, заявили, что "никаких правонарушений совершено не было". "Мы официально отвергаем обвинения, выдвинутые против наших евродепутатов и парламентских ассистентов", - сообщили телеканалу в партии, указав на то, что слушание позволит им выдвинуть свои доказательства и аргументы. Фигурантами расследования являются 27 человек, включая Марин Ле Пен и ее отца, основателя переименованной партии "Национальный Фронт" Жана-Мари Ле Пена - бывшие евродепутаты и их ассисиенты. Прокуратура требует, чтобы главных обвиняемых судили в коррекционном суде Парижа по обвинениям в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах. Слушание требуют также повести против мэра Перпиньяна Луи Альо и правой руки Ле Пен, Брюно Гольниша. Их обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Как сообщало агентство Франс Пресс, в окружении Ле Пен сочли такое требование "неправильным" в отношении оппозиционных депутатов, отметив, что оно "странным образом пришлось на предвыборный период". Ранее сообщалось, что бывший президент крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выплатила требуемые Европарламентом 330 тысяч евро в рамках расследования о якобы фиктивном трудоустройстве двух своих ассистентов.

https://ria.ru/20231207/protest-1914461979.html

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в мире, париж, марин ле пен, европарламент