https://ria.ru/20231209/kosovo-1914855013.html

В Сербии заявили, что подготовили адекватный ответ на милитаризацию Косово

В Сербии заявили, что подготовили адекватный ответ на милитаризацию Косово - РИА Новости, 09.12.2023

В Сербии заявили, что подготовили адекватный ответ на милитаризацию Косово

Вооружение самопровозглашенной республики Косово является самой большой угрозой безопасности Сербии, сербская армия подготовила "адекватный ответ" в качестве... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T20:27

2023-12-09T20:27

2023-12-09T20:27

в мире

сербия

косово

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БЕЛГРАД, 9 дек - РИА Новости. Вооружение самопровозглашенной республики Косово является самой большой угрозой безопасности Сербии, сербская армия подготовила "адекватный ответ" в качестве одной из возможных опций, заявил РИА Новости министр обороны страны Милош Вучевич. "Что нас особенно беспокоит, так это продолжение оснащения вооружениями того, что они (косовары – ред.) определяют, как Косовские силы безопасности. Есть четкий план, который они не скрывают, по которому Косовские силы безопасности к 2026 году станут Вооруженными силами Косово, что противоречит даже тому, что они называют своей конституцией", - сказал министр. По его словам, Сербия на это может ответить двумя возможными способами: дипломатической и политической борьбой, а также с помощью "адекватного ответа", подготовленного сербской армией. "Сегодня Сербия имеет не только намного более оснащенную, но и более сильную и обученную армию. Это не просто вопрос приобретения вооружений - необходимо иметь и людей, которые знают, как обращаться с этим оружием. Я думаю, что сербская армия является самым мощным фактором Республики Сербии с точки зрения сдерживания и информирования тех, кто настроен враждебно, что мы больше не боксерская груша", - заявил Вучевич. Как отметил сербский министр обороны, помимо 11 военных вертолетов Сербия также закупила иное вооружение, но подробности этих закупок нельзя раскрывать по соображениям безопасности. Кроме того, Вучевич сказал, что несколько дней назад Сербия инвестировала 100 миллионов евро в военную промышленность страны. Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает их личный состав в 5 тысяч бойцов.

https://ria.ru/20231003/kosovo-1900074934.html

https://ria.ru/20231121/nato-1910823048.html

https://ria.ru/20231121/serbiya-1910768941.html

сербия

косово

приштина

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в мире, сербия, косово, приштина, милош вучевич, оон, нато