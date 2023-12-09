Рейтинг@Mail.ru
В Сербии заявили, что подготовили адекватный ответ на милитаризацию Косово - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/kosovo-1914855013.html
В Сербии заявили, что подготовили адекватный ответ на милитаризацию Косово
В Сербии заявили, что подготовили адекватный ответ на милитаризацию Косово - РИА Новости, 09.12.2023
В Сербии заявили, что подготовили адекватный ответ на милитаризацию Косово
Вооружение самопровозглашенной республики Косово является самой большой угрозой безопасности Сербии, сербская армия подготовила "адекватный ответ" в качестве... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T20:27
2023-12-09T20:27
в мире
сербия
косово
приштина
милош вучевич
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/62/1485936218_0:488:5472:3566_1920x0_80_0_0_36152f779cf630b93cb2e33d89c1ae28.jpg
БЕЛГРАД, 9 дек - РИА Новости. Вооружение самопровозглашенной республики Косово является самой большой угрозой безопасности Сербии, сербская армия подготовила "адекватный ответ" в качестве одной из возможных опций, заявил РИА Новости министр обороны страны Милош Вучевич. "Что нас особенно беспокоит, так это продолжение оснащения вооружениями того, что они (косовары – ред.) определяют, как Косовские силы безопасности. Есть четкий план, который они не скрывают, по которому Косовские силы безопасности к 2026 году станут Вооруженными силами Косово, что противоречит даже тому, что они называют своей конституцией", - сказал министр. По его словам, Сербия на это может ответить двумя возможными способами: дипломатической и политической борьбой, а также с помощью "адекватного ответа", подготовленного сербской армией. "Сегодня Сербия имеет не только намного более оснащенную, но и более сильную и обученную армию. Это не просто вопрос приобретения вооружений - необходимо иметь и людей, которые знают, как обращаться с этим оружием. Я думаю, что сербская армия является самым мощным фактором Республики Сербии с точки зрения сдерживания и информирования тех, кто настроен враждебно, что мы больше не боксерская груша", - заявил Вучевич. Как отметил сербский министр обороны, помимо 11 военных вертолетов Сербия также закупила иное вооружение, но подробности этих закупок нельзя раскрывать по соображениям безопасности. Кроме того, Вучевич сказал, что несколько дней назад Сербия инвестировала 100 миллионов евро в военную промышленность страны. Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает их личный состав в 5 тысяч бойцов.
https://ria.ru/20231003/kosovo-1900074934.html
https://ria.ru/20231121/nato-1910823048.html
https://ria.ru/20231121/serbiya-1910768941.html
сербия
косово
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/62/1485936218_469:0:5333:3648_1920x0_80_0_0_e27e0f911df3f7ad035c19d9ee47f262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, приштина, милош вучевич, оон, нато
В мире, Сербия, Косово, Приштина, Милош Вучевич, ООН, НАТО
В Сербии заявили, что подготовили адекватный ответ на милитаризацию Косово

Министр обороны Сербии: армия подготовила адекватный ответ на вооружение Косово

© Fotolia / Brilliant EyeКосово
Косово - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Fotolia / Brilliant Eye
Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 дек - РИА Новости. Вооружение самопровозглашенной республики Косово является самой большой угрозой безопасности Сербии, сербская армия подготовила "адекватный ответ" в качестве одной из возможных опций, заявил РИА Новости министр обороны страны Милош Вучевич.
"Что нас особенно беспокоит, так это продолжение оснащения вооружениями того, что они (косовары – ред.) определяют, как Косовские силы безопасности. Есть четкий план, который они не скрывают, по которому Косовские силы безопасности к 2026 году станут Вооруженными силами Косово, что противоречит даже тому, что они называют своей конституцией", - сказал министр.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Террор Приштины поставил сербов в Косово на грань переселения, заявил Вучич
3 октября, 00:11
По его словам, Сербия на это может ответить двумя возможными способами: дипломатической и политической борьбой, а также с помощью "адекватного ответа", подготовленного сербской армией.
"Сегодня Сербия имеет не только намного более оснащенную, но и более сильную и обученную армию. Это не просто вопрос приобретения вооружений - необходимо иметь и людей, которые знают, как обращаться с этим оружием. Я думаю, что сербская армия является самым мощным фактором Республики Сербии с точки зрения сдерживания и информирования тех, кто настроен враждебно, что мы больше не боксерская груша", - заявил Вучевич.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Эксперт: визит Столтенберга на Балканы связан с грядущими выборами в Сербии
21 ноября, 14:55
Как отметил сербский министр обороны, помимо 11 военных вертолетов Сербия также закупила иное вооружение, но подробности этих закупок нельзя раскрывать по соображениям безопасности. Кроме того, Вучевич сказал, что несколько дней назад Сербия инвестировала 100 миллионов евро в военную промышленность страны.
Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает их личный состав в 5 тысяч бойцов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО
21 ноября, 12:18
 
В миреСербияКосовоПриштинаМилош ВучевичООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала