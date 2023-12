https://ria.ru/20231209/korruptsiya-1914761307.html

В СПЧ заявили о росте уровня подверженности коррупции в IT-сфере

09.12.2023

В СПЧ заявили о росте уровня подверженности коррупции в IT-сфере

Проблема коррупции сейчас в основном стоит в сфере IT, ЖКХ и госзакупки, решить ее поможет реальная антикоррупционная экспертиза, заявил РИА Новости

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Проблема коррупции сейчас в основном стоит в сфере IT, ЖКХ и госзакупки, решить ее поможет реальная антикоррупционная экспертиза, заявил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря. "Я могу сказать так, в IT растет уровень коррупциогенности, в ЖКХ так и остается, дальше, конечно, государственная закупка в сфере оборонки… Риск увеличивается в зависимости от количества денег, которые туда выделяются. Но, по своей сути, основная проблема сейчас в сфере IT", - ответил Кабанов РИА Новости на вопрос о том, на какие сферы нужно обратить особое внимание в контексте коррупции. Кроме того, член СПЧ отметил, что создание реальной, а не формальной антикоррупционной экспертизы станет мерой преодоления коррупции. "Самое главное, мы до сих пор не реализовали такую важную задачу, как реальная антикоррупционная экспертиза. Она есть, но она формальная, а мы должны сделать ее реальной. В каждой экспертизе должно производиться построение модели коррупционной практики, выявление возможной коррупционной практики", - подытожил Кабанов.

