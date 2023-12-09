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В Киеве из-за подтопления метро изменят маршруты общественного транспорта

В Киеве из-за подтопления метро изменят маршруты общественного транспорта - РИА Новости, 09.12.2023

В Киеве из-за подтопления метро изменят маршруты общественного транспорта

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram-канале, что в Киеве из-за затопления тоннеля на синей ветке метро вводят изменения в организации дорожного... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:05

2023-12-09T12:05

2023-12-09T12:05

в мире

киев

украина

игорь клименко

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram-канале, что в Киеве из-за затопления тоннеля на синей ветке метро вводят изменения в организации дорожного движения, которое может значительно усложниться из-за увеличенной нагрузки. Как сообщало ранее украинское издание "Страна.ua", в пятницу киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Лыбедской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. "Завершилось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве... (Согласно - ред.) предложению, поддержанному во время заседания комиссии, внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы", - написал Клименко. Он отметил, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Клименко уточнил, что планируется увеличить пропускную способность общественного транспорта. В частности, отрегулируют хронометраж переключения сигналов светофора и перенесут для удобства остановки. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины. Как сообщало в пятницу украинское агентство УНН, в Киеве из-за затопления тоннеля на синей ветке метро возникли пробки, а цены на такси взлетели. Киевская городская прокуратура ранее в субботу сообщила, что в связи с подтоплением тоннелей и остановкой движения поездов на шести станциях синей ветки метро украинской столицы начала досудебное расследование по факту служебной халатности. Как сообщает прокуратура, в пятницу власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, игорь клименко