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В Киеве из-за подтопления метро изменят маршруты общественного транспорта
В Киеве из-за подтопления метро изменят маршруты общественного транспорта - РИА Новости, 09.12.2023
В Киеве из-за подтопления метро изменят маршруты общественного транспорта
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram-канале, что в Киеве из-за затопления тоннеля на синей ветке метро вводят изменения в организации дорожного... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:05
2023-12-09T12:05
2023-12-09T12:05
в мире
киев
украина
игорь клименко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram-канале, что в Киеве из-за затопления тоннеля на синей ветке метро вводят изменения в организации дорожного движения, которое может значительно усложниться из-за увеличенной нагрузки. Как сообщало ранее украинское издание "Страна.ua", в пятницу киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Лыбедской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. "Завершилось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве... (Согласно - ред.) предложению, поддержанному во время заседания комиссии, внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы", - написал Клименко. Он отметил, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Клименко уточнил, что планируется увеличить пропускную способность общественного транспорта. В частности, отрегулируют хронометраж переключения сигналов светофора и перенесут для удобства остановки. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины. Как сообщало в пятницу украинское агентство УНН, в Киеве из-за затопления тоннеля на синей ветке метро возникли пробки, а цены на такси взлетели. Киевская городская прокуратура ранее в субботу сообщила, что в связи с подтоплением тоннелей и остановкой движения поездов на шести станциях синей ветки метро украинской столицы начала досудебное расследование по факту служебной халатности. Как сообщает прокуратура, в пятницу власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, игорь клименко
В мире, Киев, Украина, Игорь Клименко
В Киеве из-за подтопления метро изменят маршруты общественного транспорта
Власти Киева из-за подтопления метро изменят организацию дорожного движения
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram-канале
, что в Киеве из-за затопления тоннеля на синей ветке метро вводят изменения в организации дорожного движения, которое может значительно усложниться из-за увеличенной нагрузки.
Как сообщало ранее украинское издание "Страна.ua", в пятницу киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Лыбедской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
"Завершилось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве... (Согласно - ред.) предложению, поддержанному во время заседания комиссии, внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы", - написал Клименко.
Он отметил, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Клименко уточнил, что планируется увеличить пропускную способность общественного транспорта. В частности, отрегулируют хронометраж переключения сигналов светофора и перенесут для удобства остановки. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.
Как сообщало в пятницу украинское агентство УНН, в Киеве из-за затопления тоннеля на синей ветке метро возникли пробки, а цены на такси взлетели.
Киевская городская прокуратура ранее в субботу сообщила, что в связи с подтоплением тоннелей и остановкой движения поездов на шести станциях синей ветки метро украинской столицы начала досудебное расследование по факту служебной халатности.
Как сообщает прокуратура, в пятницу власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена.