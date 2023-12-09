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Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
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18:43 09.12.2023 (обновлено: 21:49 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/isk-1914842580.html
Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций, пишут СМИ
Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций, пишут СМИ
Крупнейший российский грузовой перевозчик — авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на правительство Канады из-за наложенных на компанию санкций, пишет газета... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T18:43
2023-12-09T21:49
канада
россия
волга-днепр
ан-124
украина
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Крупнейший российский грузовой перевозчик — авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на правительство Канады из-за наложенных на компанию санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на иск. "Волга" утверждает, что ее ошибочно внесли в санкционный список, поскольку &lt;...&gt; она не участвует во вторжении России (на Украину. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.По данным издания, компания подала в федеральный суд на канадское правительство в ноябре. Он, в частности, может принять решение о судьбе арестованного транспортного самолета Ан-124 "Руслан".В апреле Оттава ввела санкции против группы компаний "Волга-Днепр" и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне канадские власти отдали распоряжение об аресте заблокированного в стране самолета Ан-124 "Руслан" и начале работы над конфискацией, чтобы использовать его в интересах Украины. После этого российский перевозчик направил официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор. В конце ноября Канада и ЕС заявили, что продолжат вводить против России обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Москва не раз отмечала, что решит все проблемы, которые ей создают США, ЕС и их союзники. При этом им самим не хватает мужества признать провал политики ограничительных мер против России.
https://ria.ru/20231208/gunko-1914543413.html
https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914754924.html
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канада, россия, волга-днепр , ан-124, украина, в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, евросоюз
Канада, Россия, Волга-Днепр , Ан-124, Украина, В мире, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Евросоюз
Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций, пишут СМИ

WSJ: российская авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на Канаду из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСамолет АН-124-100 "Руслан" компании "Волга-Днепр"
Самолет АН-124-100 Руслан компании Волга-Днепр - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самолет АН-124-100 "Руслан" компании "Волга-Днепр". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Крупнейший российский грузовой перевозчик — авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на правительство Канады из-за наложенных на компанию санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на иск.
"Волга" утверждает, что ее ошибочно внесли в санкционный список, поскольку <...> она не участвует во вторжении России (на Украину. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
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По данным издания, компания подала в федеральный суд на канадское правительство в ноябре. Он, в частности, может принять решение о судьбе арестованного транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
В апреле Оттава ввела санкции против группы компаний "Волга-Днепр" и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне канадские власти отдали распоряжение об аресте заблокированного в стране самолета Ан-124 "Руслан" и начале работы над конфискацией, чтобы использовать его в интересах Украины. После этого российский перевозчик направил официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор.
В конце ноября Канада и ЕС заявили, что продолжат вводить против России обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Москва не раз отмечала, что решит все проблемы, которые ей создают США, ЕС и их союзники. При этом им самим не хватает мужества признать провал политики ограничительных мер против России.
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КанадаРоссияВолга-ДнепрАн-124УкраинаВ миреСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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