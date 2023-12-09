Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций, пишут СМИ
WSJ: российская авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на Канаду из-за санкций
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСамолет АН-124-100 "Руслан" компании "Волга-Днепр"
Самолет АН-124-100 "Руслан" компании "Волга-Днепр". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Крупнейший российский грузовой перевозчик — авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на правительство Канады из-за наложенных на компанию санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на иск.
"Волга" утверждает, что ее ошибочно внесли в санкционный список, поскольку <...> она не участвует во вторжении России (на Украину. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
По данным издания, компания подала в федеральный суд на канадское правительство в ноябре. Он, в частности, может принять решение о судьбе арестованного транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
В апреле Оттава ввела санкции против группы компаний "Волга-Днепр" и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне канадские власти отдали распоряжение об аресте заблокированного в стране самолета Ан-124 "Руслан" и начале работы над конфискацией, чтобы использовать его в интересах Украины. После этого российский перевозчик направил официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор.
В конце ноября Канада и ЕС заявили, что продолжат вводить против России обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Москва не раз отмечала, что решит все проблемы, которые ей создают США, ЕС и их союзники. При этом им самим не хватает мужества признать провал политики ограничительных мер против России.