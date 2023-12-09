https://ria.ru/20231209/isk-1914842580.html

Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций, пишут СМИ

Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023

Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций, пишут СМИ

Крупнейший российский грузовой перевозчик — авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на правительство Канады из-за наложенных на компанию санкций, пишет газета... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T18:43

2023-12-09T18:43

2023-12-09T21:49

канада

россия

волга-днепр

ан-124

украина

в мире

санкции в отношении россии

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793089605_58:3:2893:1598_1920x0_80_0_0_64d8f1ce9a4e1ac46da7873c059a19a4.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Крупнейший российский грузовой перевозчик — авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на правительство Канады из-за наложенных на компанию санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на иск. "Волга" утверждает, что ее ошибочно внесли в санкционный список, поскольку <...> она не участвует во вторжении России (на Украину. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.По данным издания, компания подала в федеральный суд на канадское правительство в ноябре. Он, в частности, может принять решение о судьбе арестованного транспортного самолета Ан-124 "Руслан".В апреле Оттава ввела санкции против группы компаний "Волга-Днепр" и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне канадские власти отдали распоряжение об аресте заблокированного в стране самолета Ан-124 "Руслан" и начале работы над конфискацией, чтобы использовать его в интересах Украины. После этого российский перевозчик направил официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор. В конце ноября Канада и ЕС заявили, что продолжат вводить против России обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Москва не раз отмечала, что решит все проблемы, которые ей создают США, ЕС и их союзники. При этом им самим не хватает мужества признать провал политики ограничительных мер против России.

https://ria.ru/20231208/gunko-1914543413.html

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914754924.html

канада

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, россия, волга-днепр , ан-124, украина, в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, евросоюз