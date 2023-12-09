https://ria.ru/20231209/gaza-1914861648.html
Нетаньяху поддержал позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа
Нетаньяху поддержал позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа - РИА Новости, 09.12.2023
Нетаньяху поддержал позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "ценит правильную позицию", которую занял Вашингтон в Совете Безопасности ООН. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T21:45
2023-12-09T21:45
2023-12-09T21:49
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "ценит правильную позицию", которую занял Вашингтон в Совете Безопасности ООН. В пятницу США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали "за". Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН. "Я очень ценю правильную позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН. Другие страны также должны понять, что невозможно, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой – призывать к прекращению войны, которая предотвратит ликвидацию ХАМАС", - заявил Нетаньяху в субботу в видеообращении. Израильский премьер добавил, что страна продолжит "справедливую войну, чтобы уничтожить ХАМАС и достичь остальных военных целей". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Нетаньяху поддержал позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа
Нетаньяху заявил, что ценит позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "ценит правильную позицию", которую занял Вашингтон в Совете Безопасности ООН.
В пятницу США
наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Великобритания
при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали "за". Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
"Я очень ценю правильную позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН. Другие страны также должны понять, что невозможно, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС
, а с другой – призывать к прекращению войны, которая предотвратит ликвидацию ХАМАС", - заявил Нетаньяху в субботу в видеообращении.
Израильский премьер добавил, что страна продолжит "справедливую войну, чтобы уничтожить ХАМАС и достичь остальных военных целей".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
США боятся перемирия в Газе
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.