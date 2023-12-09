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У Трампа больше шансов добиться мира в Газе, чем у Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
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10:00 09.12.2023 (обновлено: 10:01 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/gaza-1914765014.html
У Трампа больше шансов добиться мира в Газе, чем у Байдена, пишут СМИ
У Трампа больше шансов добиться мира в Газе, чем у Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2023
У Трампа больше шансов добиться мира в Газе, чем у Байдена, пишут СМИ
Число американских избирателей, полагающих, что справиться с конфликтом в секторе Газа сможет экс-президент США Дональд Трамп, больше, чем число тех, кто... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T10:00
2023-12-09T10:01
в мире
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россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число американских избирателей, полагающих, что справиться с конфликтом в секторе Газа сможет экс-президент США Дональд Трамп, больше, чем число тех, кто уверен, что эта задача по силам нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену, свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Wall Street Journal. Согласно данным опроса, 44% респондентов считают, что Трамп сможет справиться с палестино-израильским конфликтом. При этом в то, что кризис на Ближнем Востоке сумеет урегулировать Байден, верят лишь 32% опрошенных. Опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря среди 1500 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, россия, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
У Трампа больше шансов добиться мира в Газе, чем у Байдена, пишут СМИ

WSJ: у Трампа больше шансов добиться мира в секторе Газа, чем у Байдена

© AP Photo / Charlie RiedelБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число американских избирателей, полагающих, что справиться с конфликтом в секторе Газа сможет экс-президент США Дональд Трамп, больше, чем число тех, кто уверен, что эта задача по силам нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену, свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Wall Street Journal.
Согласно данным опроса, 44% респондентов считают, что Трамп сможет справиться с палестино-израильским конфликтом. При этом в то, что кризис на Ближнем Востоке сумеет урегулировать Байден, верят лишь 32% опрошенных.
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Опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря среди 1500 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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